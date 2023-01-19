慶祝一二三自由日 世盟：持續深化自由民主和平

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）世盟今天舉辦「一二三世界自由日慶祝大會」，世盟理事長曾永權說，在這世局動盪的階段，凸顯自由民主與和平的重要，世盟將持續深化「自由民主、世界和平」，與大家一起塑造中華民國成為最自由民主的典範。

「一二三自由日」源於紀念1954年1月23日韓戰反共戰俘1萬4000人獲釋而設。由於今年1月23日適逢農曆春節假期，世界自由民主聯盟中華民國總會特別提前在今天舉辦慶祝大會，並邀請到國民黨立委曾銘宗、陳以信、溫玉霞，與多位高齡的韓戰歸國義士，參與盛會。

曾永權在致詞時表示，世盟成立的宗旨就是要推動自由、民主的普世價值，實現全球自由民主化的發展，現今世界上仍有許多國家身處戰爭的陰霾，因此慶祝大會特別以「自由民主，世界和平」為主軸，在這裡特別呼籲全球愛好自由民主人士，為世界和平的目標堅持不懈。

曾永權也說，中華民國多年來在自由、民主及人權皆有長足的進步，每年美國智庫「自由之家」會進行自由度評比，去年台灣獲得評比94分，優於美國與法國，繼續名列最自由國家。自由之家也在去年10月公布了2022年全球網路自由報告，台灣名列全球第5名，亞洲第1名，這是政府和全國人民，共同努力的結果，成為舉世公認的榮耀和成就。

曾永權強調，在充滿嚴峻挑戰的時期，俄烏戰爭持續僵持，通貨膨脹居高不下，各國實行緊縮貨幣政策，新冠疫情改變原有消費模式，在這世局動盪的階段，凸顯自由民主與和平的重要，世盟將持續深化「自由民主、世界和平」，與大家一起塑造中華民國成為最自由民主的典範。

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世盟總會長饒穎奇說，世盟每年堅持舉辦活動，要謝謝各界的支持，希望今後能夠更擴大舉行，為自由民主的社會，爭取和平。

曾銘宗表示，他要代表國民黨立法院黨團，感謝大家長年來對世界推動自由民主所做出的貢獻，以及感謝世盟在過去推動自由民主、法治人權、世界和平所做的貢獻。感謝外交部過去的支持，也希望外交部未來能在人力、物力上，給予更多的支持，為國家、社會推動自由民主、法治人權做出更大貢獻。（編輯：翟思嘉）1120119