小馬可仕：台海情勢令人擔憂 將強化菲美軍事聯繫

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圖為小馬可仕去年就任菲律賓第17屆總統時發表演說。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）菲律賓總統小馬可仕接受英國「金融時報」專訪時說，華府和北京在台灣海峽的緊張情勢升級「令我們非常非常擔憂」。他預計馬尼拉將強化與美國的軍事聯繫。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）還透露，去年8月台海危機期間，馬尼拉當局曾制定自台灣撤離15萬菲律賓公民的應變計畫。

小馬可仕於15日赴瑞士出席世界經濟論壇（WEF），預計21日返菲。他出席世界經濟論壇期間受訪，做上述表示。

金融時報（Financial Times）指出，小馬可仕的說法凸顯地區國家對台海衝突風險的擔憂加深。

時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣，中國隨後在台灣周邊展開近幾十年來最大規模的實彈軍演，事後也增加台灣附近海空行動的範圍和規模。

小馬可仕還說，近幾個月來，北京在南海挑釁行動激增。

他表示：「事件數量正在增加…當他們封鎖某些區域或有時攔截菲律賓船隻，包括海巡隊和民用船隻，我們必須以某種方式對這些事件做出回應。」

馬尼拉當局去年11月指中國海警自菲律賓海軍手中奪走中國發射的火箭殘骸，但北京否認強奪，稱「經友好協商，菲方當場將漂浮物歸還中方」。

另外，菲方指多艘中國船隻去年初以來集結在南海鱟藤礁（Iroquois Reef）和仙賓礁（Sabina Shoal）。

小馬可仕說，他1月初訪中時向中國國家主席習近平提出這些議題，中方的回應「非常正面（encouraging）」。

小馬可仕計劃推動與北京達成協議，讓菲國漁民能回到現在被中國占據的傳統漁場。

菲律賓前國家安全顧問卡羅斯（Clarita Carlos）13日說，為解決南海主權聲索引發的捕撈爭議，北京提議與菲律賓漁村建立夥伴關係。馬尼拉當局正研究這項提議。

不過，小馬可仕表示，馬尼拉目前對北京占據存在主權爭議的黃岩島無能為力。「就軍力來說，我們都明白這是非常不對稱的情況」。

菲中於2012年發生黃岩島對峙，中國奪下黃岩島控制權。

華府持續大力推動與馬尼拉建立更緊密的安全防務聯繫，小馬可仕也預期，菲美將強化軍事關係，更多美軍和軍事裝備設施將輪替進出菲律賓。

小馬可仕說，馬尼拉也正與日本討論兩國防務合作協定。「我們試著將澳洲、日本、韓國和菲律賓放在一起」。

但他否定重新開放美國前軍事基地蘇比克灣和克拉克的可能性，指在菲律賓領土建立外國軍事基地違反菲國憲法。

澳洲、日本、韓國和菲律賓都是美國盟邦。美國博龍資產管理公司去年完成收購位於蘇比克灣的韓進造船廠，外界解讀美國海軍計劃藉此重返蘇比克灣。

另外，蘇比克灣位於三描禮士省（Zambales）。菲律賓軍方去年指美國希望在菲美「加強國防合作協議」（EDCA）現有的基地外，新增5個菲國軍事基地供美軍使用，其中一個地點就在三描禮士省。

小馬可仕說，馬尼拉當局努力在美中兩國間「尋求一條道路」。「如果爆發戰爭，我們怎麼辦？我們如何對待中國人，我們如何對待美國人，這一切我們處於什麼位置？找到合適的中間立場並不容易」。（編輯：黃自強）1120119