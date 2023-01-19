印度駐台代表賀年說故事 分享佛陀前世曾是兔子

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）農曆兔年將至，印度台北協會今天分享兔子與印度的各種特殊淵源，包括佛陀的前世曾是一隻兔子，以及「玉兔」傳說也起源自印度。

印度台北協會今天在臉書貼出賀歲短片，印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das）與幾位副會長、助理會長輪番以字正腔圓中文暢談兔年小故事，並祝福台灣民眾「鴻兔大展」、「兔飛猛進」。

戴國瀾首先在片中分享小故事，他表示很久以前，有位仙人在山林隱居，每天只吃山菜果腹，有隻兔子看到仙人苦行，決定為他提供糧食，不料後來發生旱災，兔子到處找不到食物，最後唯一辦法就是跳入火中，犧牲自己餵飽仙人，「故事裡面這隻兔子就是佛陀的前世」。

印度台北協會助理會長鄧薇表示，佛陀生於2500年前的印度，原本是享盡富貴的王子，為替眾生尋求脫離苦海方法，離開皇宮苦修，最後終於悟道成佛。

印度台北協會副會長楊丹杰說，佛教發源於印度，輾轉傳入台灣，台灣人熟知的觀音菩薩和阿彌陀佛，都翻譯自印度梵文，佛教典籍更翻譯了祂們在印度的故事，印度佛教對台灣信仰的影響，有如靜水深流、悠遠流長。

印度台北協會助理會長江悅婕表示，歡迎台灣朋友到印度佛教聖地，佛陀出生、成道、講經、涅槃等聖跡遍布印度各地，都是此生值得一訪的淨化身心之旅。

印度台北協會助理會長施麗陽說，印度與台灣的共有文化不只佛教，今年的本命兔也和印度息息相關，月兔的傳說就起源於印度。（編輯：林克倫）1120119