初五出訪新加坡？侯友宜：過年10天都在台灣

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對於外傳初五就要出訪新加坡，所以不去新北燈會點燈，新北市長侯友宜（前中）21日表示，過年連續假期10天他都在台灣，他會跟新北市團隊分工合作、各司其職，讓新北市民在春節期間都能過幸福溫馨的好年。（新北市政府提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月21日

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（中央社記者高華謙新北21日電）新北市長侯友宜今天談及外傳初五出訪新加坡時說，春節過年10天連假他都在台灣，會與新北市團隊分工合作、各司其職，讓新北市民在春節期間都能夠過幸福溫馨的好年。

侯友宜今天上午到新北市立聯合醫院三重院區慰勞醫護並接受媒體聯訪，媒體詢問他昨天在社群網站臉書（Facebook）公布賀歲片時特別說準備好了，是不是要為選總統鋪路。

侯友宜說，新北市這幾年一直在推動聯合國永續發展目標（SDGs）永續城市，這是新北2030年願景非常重要里程碑，這部賀歲片最主要是新北市團隊每個人的角色，推動永續及24小時不打烊的為新北市努力做事，會用不打烊、永續，積極的態度為新北市努力做事。

對於外傳初五就要出訪新加坡，所以才不去新北燈會點燈，侯友宜說，過年連續假期10天他都在台灣，他會跟新北市團隊分工合作、各司其職，讓新北市民在春節期間都能夠過幸福溫馨的好年，尤其新北燈會從26日開始，期待大家一起欣賞新北燈會。

對於明天中國國民黨主席朱立倫會到林口參拜，是否會跟他一起去，侯友宜說，朱立倫擔任過新北市長，每個人到新北市拜廟、祈福，謝謝大家都願意大家努力為國為民，好好打拚。

侯友宜表示，過年期間他也會跟所有好朋友在各地互相祝福，祈求國泰平安、萬事如意，希望走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在今年經濟困頓過程中，但願國家除了平安，也能經濟起飛，帶來更祥和社會。

媒體詢問，鴻海集團創辦人郭台銘往年大年初一都會到板橋慈惠宮拜廟祈福，侯友宜明天也要去，兩人是否有先約好？是否代表「郭侯合」浮出檯面？

侯友宜說，大年初一拜廟也是他例行習慣，因為媽祖是他從小的信仰，現在他在新北市板橋工作，板橋的媽祖、慈惠宮的香火非常鼎盛，所以他大年初一都會到板橋慈惠宮參拜，祈求媽祖保佑新北市平安。（編輯：陳政偉）1120121