賴清德當選民進黨主席上火線拚2024 黨政運作成焦點

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副總統賴清德（前）是民進黨下屆總統熱門參選人，當選民進黨主席後，未來若成為總統候選人，黨務和選務將合而為一。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北15日電）副總統賴清德是民進黨下屆總統熱門參選人，當選民進黨主席後，未來若成為總統候選人，黨務和選務將合而為一，轉型戰鬥黨中央。賴清德從無實權的備位元首，到手握黨權站上火線，將牽動黨政權力運作敏感神經，備受關注。

賴清德 賴清德小檔案 生日：1959 年10月6日

出生地：新北市

學歷：台灣大學復健學系、美國哈佛大學公共衛生碩士 資料來源：經歷：國大代表立法委員台南市長行政院長 看更多 關閉 一路從國大代表、立委到台南市長，從政之路順遂，一直都是民進黨內的政治明星，直至擔任行政院長，碰上民進黨2018年地方選舉敗選、扛責下台；但隨後跳出來挑戰總統蔡英文，爭取2020總統提名掀起黨內驚濤駭浪，最後落敗，飽嘗政壇冷暖。

在黨內眾望所歸下，2020總統大選，賴清德出任蔡總統副手，蔡賴配成功連任。賴清德在副總統位子上沉潛準備，讓他在2024大選的能量維持不墜，原本有望和他一拚高下的前桃園市長鄭文燦等，近來已表態支持，民進黨內總統人選趨於明朗。

民進黨於2022九合一大選挫敗，蔡總統請辭黨主席，黨內群龍無首，賴清德在徵詢其他派系領導人後，決定親征出馬角逐，扛起攸關中央執政權的2024總統與立委選舉布局，展現他的決心。

如無其他挑戰者，賴清德擔任黨主席外，也可能將是民進黨2024總統大選候選人，並掌握立委選舉提名權，黨務和選務未來合一，轉型戰鬥黨中央，這是賴清德的助力，但也可能是阻力。

前民進黨立委林濁水分析，賴清德要純粹當一個黨政分離的黨主席、抑或積極介入國家政務，這要看賴上任後的自我定位；前民進黨立委段宜康日前受訪時提到，賴清德接掌黨主席後，既是主帥也是前鋒，恐缺乏防火牆。

外界擔心若黨主席對重大議題和府院意見不同，恐會引發憲政危機。民進黨立委林楚茵認為，有人會特意放大「黨政分離」，但政黨本來就是處理選務工作，就算是過去黨主席由蔡英文兼任，黨政分際也有別。

立委吳思瑤也說，府院黨與立院黨團這個機制若能運作得更有效率、更確實，就沒有誰跛腳、誰獨大的問題。府院是行政部門思維，黨團是立法操作，黨則反映黨意與社會面；府院黨與黨團的協調平台機制若確實有效率運作，就能把各種不同意見，整合得更好。

4年前陪賴清德打過總統初選的立委林俊憲認為，蔡賴合作後，政治上就沒有矛盾了，4年來兩人培養了一定的默契信任，蔡總統交辦很多外交、國安相關工作，賴清德不辱使命完成；接下來蔡總統還有一年多任期，黨內都很清楚，民進黨要贏得2024，一定要蔡賴合作。

林俊憲說，蔡總統要做新一波的政治鋪排，包括內閣改組、中壯世代放在哪些戰鬥位子；賴清德接掌黨機器，需要蔡總統的協助，才能團結黨內，蔡賴合作是黨內所期盼、大局所需要。

吳思瑤說，賴清德就任黨主席後，要面對幾項挑戰，包括從九合一敗選教訓，確實務實診斷問題並提出解方；重建民進黨理念價值以獲得人民信賴，力拚2024勝選，並長遠擘畫讓民進黨成為有競爭力的永續政黨。（編輯：林克倫）1120115