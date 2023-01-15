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賴清德18日就任民進黨主席 組跨派系黨中央

2023/1/15 19:52（1/15 20:51 更新）
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副總統賴清德18日將接任民進黨主席，延攬跨派系組成黨中央團隊。（中央社檔案照片）
副總統賴清德18日將接任民進黨主席，延攬跨派系組成黨中央團隊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北15日電）副總統賴清德18日將接任民進黨主席，延攬跨派系組成黨中央團隊，包括前高雄市代理市長許立明任黨秘書長、前民進黨新聞部主任楊懿珊出任副秘書長、前台北市議員周威佑任主席辦公室主任、前新北市議員張志豪接新聞部。

民進黨去年九合一選舉敗選，總統蔡英文辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理黨主席。黨主席補選今天投票，補選投票率17.59%，同額競選的賴清德

賴清德小檔案

  • 生日：1959 年10月6日
  • 出生地：新北市
  • 學歷：台灣大學復健學系、美國哈佛大學公共衛生碩士

資料來源：經歷：國大代表立法委員台南市長行政院長

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賴清德將於18日接任黨主席，任期至2024年5月20日。

民進黨中央黨部的人事布局，近日陸續底定，包括菊系（監察院長陳菊）的許立明接任黨秘書長、正國會的楊懿珊出任副秘書長，另一位副秘書長則可能由賴清德的核心幕僚出任。

隸屬新系的周威佑將出任黨主席辦公室主任，湧言會前新北市議員張志豪將出任新聞部主任。

親賴人士表示，這幾天人事會陸續確定，18日將隨同賴清德上任，但也有一部分黨務主管要讓秘書長有時間布局，可能要等到農曆年後才走馬上任。（編輯：蘇志宗）1120115

#賴清德
#民進黨新聞部
#周威佑
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