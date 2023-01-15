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賴清德4萬1840票當選民進黨主席 投票率17.59%

2023/1/15 18:37（1/15 19:16 更新）
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賴清德15日當選民進黨黨主席。（中央社檔案照片）
賴清德15日當選民進黨黨主席。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北15日電）民主進步黨主席補選今天投開票，副總統賴清德同額當選。賴清德晚間說，這是民進黨贏回人民信任的開始，每一張黨主席選票、每一項提出的建議，都將是黨再起的能量；他無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託。

民進黨代理秘書長林鶴明晚間召開記者會，公布黨主席補選選舉結果。

林鶴明表示，今天黨員直選投票過程順利完成，值此民進黨需要大步前進以推動改革時刻，感謝所有參與投票的黨員挺身而出，用行動支持民進黨；也要感謝全體黨工與選務工作人員，協助順利完成補選投票。

林鶴明指出，這屆黨主席補選選舉投票的總選舉人數23萬8664人，投票率為17.59%，投票數為4萬1989票，其中有效票為4萬1840票，無效票為149票。1號候選人賴清德

賴清德小檔案

  • 生日：1959 年10月6日
  • 出生地：新北市
  • 學歷：台灣大學復健學系、美國哈佛大學公共衛生碩士

資料來源：經歷：國大代表立法委員台南市長行政院長

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得票數4萬1840票，得票率99.65%。

林鶴明表示，相關選舉結果將經1月18日中執會確認通過後公告，並於當日下午舉行黨主席就職交接典禮。

相較2019年黨主席選舉時投票率16.90%，這次補選投票率略高。從2008年以來，黨主席選舉都是多人角逐；同為同額選舉的歷屆黨魁選舉，2005年第11屆第一次補選的投票率為19.73%，該屆由蘇貞昌以99.71%當選。（編輯：林克倫）1120115

當選黨主席 賴清德：全力以赴不負所託

（中央社記者葉素萍台北15日電）民主進步黨第17屆黨主席補選今天投票，候選人賴清德同額當選；民進黨中央晚間宣布，這次補選投票率17.59%，賴清德得票數4萬1840票，得票率99.65%。

民進黨主席當選人賴清德晚間發布聲明表示，黨主席補選順利結束，接下來就是民主進步黨贏回人民信任的開始；他深深感謝所有黨員同志，透過黨內民主機制，傳達了對民主進步黨的疼惜與鞭策。

賴清德指出，每一張黨主席選票、每一項提出的建議，都將是民主進步黨再起的能量。「我無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託」。

賴清德強調，他的目標很明確，就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮清廉勤政愛鄉土與綠色執政品質保證兩塊招牌，民主進步黨存在的目的就是為了台灣打拚，過去民進黨推動民主改革，下個階段的使命就是在複雜多變的國際局勢中，堅定守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。（編輯：林克倫）1120115

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#賴清德
#民進黨
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