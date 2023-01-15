外界關注內閣人事布局 鄭文燦：團結讓台灣更好

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）前桃園市長鄭文燦今天表示，相信總統蔡英文對未來的人事布局會充分考慮，不論擔任黨職、公職或任何職務，民進黨人共同的特色是都有相同價值與心才能凝聚在一起。

民進黨主席補選今天舉行投票，鄭文燦上午抵達八德瑞興市民活動中心投票所，約2分鐘就完成投票。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，今天是黨主席補選投票，特別回到故鄉八德投票，為民進黨加油，也為副總統賴清德加油。鄭文燦認為民進黨遇到挫敗，一定要深刻體認，一個政黨的生命在於人民的支持，所以必須要堅持初心、團結努力、認真，擦亮民進黨執政招牌，清廉勤政愛鄉土。

鄭文燦指出，民進黨再起的機會，就在於能不能做出許多改變，能夠照顧人民、守護台灣，把疫情後經濟的韌性、民生的需求以及經濟的動能，還有年輕人與弱勢家庭的照顧，必須在最短的時間內讓人民、產業有感，才能重新獲得人民信賴，所以今天的投票是一個重要分水嶺，這一票是投給賴清德，也是投給民進黨更大的力量。

記者詢問，如何看待外界對接任副閣揆聲浪，鄭文燦說，相信總統蔡英文對未來人事布局會做充分考慮，如何穩定政局、開創新局，能夠讓人民、產業有感，應該很快會有決定，不論是擔任黨職、公職或任何職務，民進黨人共同的特色，都有相同的價值、相同的心，所以才能凝聚在一起。「我們是團隊，大家要能夠團結讓台灣更好」。

記者又問，如何看待有媒體報導，鄭文燦接副閣揆呼聲高，蘇系不滿鄭文燦選後動作太多。鄭文燦表示，跟行政院長蘇貞昌互動很好，也跟蘇貞昌幕僚有長期的感情，且立委蘇巧慧已做出說明。

鄭文燦指出，民進黨現在面對選後，有些人會酸言酸語，有些人想辦法見縫插針，但民進黨人就是一個團隊，內部可以大鳴大放、可以有民主討論，對外要一致，這個一致是為了讓台灣的力量更大。

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鄭文燦說，蘇貞昌領導的內閣團隊現在正在進行總預算審查最後收尾階段，也提出如何促進經濟的韌性、如何讓經濟的成果全民共享的條例，讓將來這一筆特別預算可以用來照顧人民、產業，也能發放新台幣6000元津貼，這些工作都是對於疫後的復甦有幫助。

鄭文燦指出，這也是蘇內閣的特色，就是即知即行、勇於任事，這一段時間的努力、4年的成績，也是面對新變局裡面非常重要的執政成果，希望這樣的成果應該是被肯定的。（編輯：方沛清）1120115