民進黨主席補選 陳其邁：盼在賴清德帶領下重整隊伍

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）民進黨主席補選今天投票，高市投票率10.21%，同額競選的副總統賴清德得票數5161票。兼任代理黨主席的高市長陳其邁說，盼在賴清德帶領下，民進黨能最短時間重整隊伍、全力衝刺。

陳其邁今天晚間在臉書（Facebook）發文表示，黨主席補選順利結束，恭喜副總統賴清德成為新任黨主席，帶領民進黨繼續打拚、推動改革，引領台灣社會的進步。

陳其邁說，也要感謝所有黨員以實際行動、民主程序，支持新任黨主席。現在正是民進黨需要團結的時刻，感謝賴副總統願意承擔，勇於接受整個黨務的革新挑戰，這也是黨員共同的期待。

陳其邁表示，期待在新任主席賴清德帶領下，民進黨能用最短時間重整隊伍、全力衝刺，成為堅定守護台灣，鞏固民主，促進自由和平與繁榮的重要角色。「謙虛傾聽、回應民意、深刻檢討，讓人民能夠過更好的生活。我們繼續加油！」

根據民進黨高雄市黨部統計，高雄市民進黨員數為5萬8986人，有投票權黨員數為5萬654人，今天民進黨主席補選開票結果，賴清德得票數5161票，投票率10.21%。

民進黨高雄市黨部主委許智善今天接受媒體聯訪表示，民進黨主席補選下午4時投票截止後，隨即進行開票作業，過程順利。恭喜賴清德當選民進黨第17屆黨主席，也相信在新任主席賴清德的帶領下，民進黨必能重新站起。

許智善說，在賴清德帶領下，大家一起做伙打拚，秉持清廉、勤政、愛鄉土創黨精神，民進黨一定能重新站起，開創新局，重新擦亮綠色執政、品質保證的招牌。

民進黨第17屆黨主席補選今天投票，副總統賴清德將在18日接任黨主席，任期到2024年5月20日。陳其邁也將於18日卸下代理黨主席職務。（編輯：黃世雅）1120115