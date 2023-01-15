當選民進黨主席 賴清德：重新擦亮綠色執政招牌

（中央社記者葉素萍台北15日電）民主進步黨第17屆黨主席補選今天投票，副總統賴清德以4萬1840票當選。他透過臉書表示，他必定全力以赴，團結全黨，重新擦亮清廉勤政愛鄉土與綠色執政品質保證兩塊招牌，以及堅定守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。

民進黨在去年九合一選舉敗選，總統蔡英文請辭黨主席，今天舉行黨主席補選投票。民進黨中央晚間宣布，這次補選投票率17.59%，同額競選的賴清德得票數票率99.65%。



賴清德發表聲明指出，黨主席補選順利結束，接下來就是民進黨贏回人民信任的開始。他深深感謝所有黨員，透過黨內民主機制，傳達了對民進黨的疼惜與鞭策。



他說，每一張黨主席選票、每一項提出的建議，都將是民進黨再起的能量，他無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託。



賴清德強調，他的目標很明確，就是要團結全黨，重新擦亮清廉勤政愛鄉土與綠色執政品質保證兩塊招牌，民進黨存在的目的就是為了台灣打拚，過去民進黨推動民主改革，下個階段的使命就是在複雜多變的國際局勢中，堅定守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。



賴清德18日接任黨主席，任期至2024年5月20日。（編輯：蘇志宗）1110115