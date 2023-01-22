賴清德法鼓山除夕撞鐘提「三求」 盼兩岸和平穩定

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賴副總統（左）21日晚間代表總統蔡英文出席法鼓山撞鐘活動時提出「三求」， 一求俄烏戰爭儘快結束；二求COVID-19疫情早日終結；三求印太地區兩岸能和平穩定發展；前總統馬英九（右）也有出席。中央社記者高華謙攝 112年1月21日

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（中央社記者高華謙新北21日電）賴副總統今天晚間代表總統蔡英文出席法鼓山撞鐘活動時提出「三求」，一求俄烏戰爭儘快結束；二求COVID-19疫情早日終結；三求印太地區兩岸能夠和平穩定發展。

法鼓山每年農曆春節都會舉行除夕撞鐘祈福活動，讓全球唯一採青銅鐫鑄經中之王的法華梵鐘，在除夕晚間為人間的平安自在揚起108響，為國家、社會及全世界人類的平安祈福。蔡英文總統以往都會親自出席，今晚則由賴副總統代表參與，前總統馬英九也有出席。

方丈和尚果暉法師今天晚間率同信眾，隨法華鐘聲，祝願眾生能以慈悲心平等包容、以柔軟心因應現實、以智慧心和樂無諍，共同學習菩薩的慈悲與智慧，開啟新的一年。

賴副總統致詞時說，法鼓山每年除夕撞鐘為國家與世界祈福，不僅是宗教界盛事，也能安定民心，對社會與國家都非常有意義。過去時任總統馬英九任內每年都參加，總統蔡英文就任後也都有參與，今年本來也要按計劃出席，但因國事繁忙，所以特別要求他代表參與今天重要的宗教盛會。

賴副總統說，謹代表蔡總統感謝法鼓山，並為大家祈福，希望剛剛果暉法師開示能為全世界響應，大家能具備，智慧、慈悲、柔和與忍辱。

賴副總統也提出「三求」，一求俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民脫離戰爭的水深火熱；二求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，讓全世界人民過正常生活；三求印太地區兩岸能和平穩定發展，最後並祝福全國鄉親新年快樂，闔家平安。

馬英九致詞時說，希望海峽兩岸當局都能以對話取代對抗，以和解消弭戰爭，希望兩岸儘快回到10年前和平繁榮狀態，「因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。（編輯：施施）1120122

賴副總統（後左1）21日晚間代表總統蔡英文出席法鼓山撞鐘活動。中央社記者高華謙攝 112年1月21日

法鼓山每年農曆春節都會舉行除夕撞鐘祈福活動，讓全球唯一採青銅鐫鑄經中之王的法華梵鐘，在除夕晚間為人間的平安自在揚起108響，為國家、社會及全世界人類的平安祈福。中央社記者高華謙攝 112年1月21日