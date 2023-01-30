朱立倫：陳建仁是看守內閣 準備交班給國民黨

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（中央社記者王承中台北30日電）行政院長蘇貞昌今天率內閣總辭，新舊內閣將在31日交接。對於外界質疑準閣揆陳建仁未放棄中研院的高薪，國民黨主席朱立倫表示，如果陳建仁是這樣的心態，那就是一個看守內閣、過渡內閣，準備要交班給國民黨。

蘇貞昌今天主持臨時行政院會，通過內閣總辭案。陳建仁昨天已公布第3波內閣名單，蘇貞昌今天率內閣總辭後，新舊內閣31日交接。

朱立倫、國民黨副主席夏立言、連勝文，以及黨秘書長黃健庭等人，今天與黨內一級主管在中央黨部舉行春節團拜，並邀請前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、江啟臣等人一同參加。

有關內閣改組，馬英九在出席團拜活動前受訪指出，「讓他們做一下看看」；對於此次內閣改組有很多部會首長留任，引發討論，他表示，「過一段時間大家可能會更清楚」。

馬英九在致詞時指出，最近總統蔡英文提名陳建仁組閣，外界有不少批評，因為不管是院長、副院長都有學術倫理問題，難以成為社會仰望的對象。國民黨要自我檢討，以此為鑑，更要努力團結，讓民眾信賴，以2024年下架民進黨為目標，為台灣找出路。

他表示，新的一年，希望海峽兩岸都能以對話取代對抗、以謀和消弭戰爭，回到10年前兩岸的和平與繁榮。因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。面對2024年即將到來的總統大選，國民黨肩負民眾期待，要集合所有力量，精誠團結，成為民眾最穩健的選擇。

針對外傳美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於春季訪台，引發外界憂心恐再度造成兩岸緊張。馬英九表示，上次時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來，已經帶來很大問題，政府一定要慎重面對，不要再讓這種事情一再發生。

朱立倫表示，這次內閣改組非常平庸且沒有特色，相信很多人都有同感。面對國內外的挑戰，以及後疫情時代的經濟危機，新的內閣團隊沒有亮點、沒有特色，看不出來政府要布局的方向，可能都只是基於黨內派系的利益。現在是民進黨黨意超過民意的時代，如果持續這樣下去，也不用有太多的期待。

對於媒體詢問，外界質疑陳建仁未放棄中研院的高薪俸，而以借調方式處理，朱立倫表示，如果陳建仁是這樣的心態，那這個內閣就是一個看守內閣、過渡內閣，準備要交班給國民黨。

對於內閣改組，但外交、國安及兩岸等首長卻多數留任，江啟臣在接受媒體聯訪時指出，外交、國安及兩岸是總統職權，這次內閣改組是針對敗選的檢討，外交、國安及兩岸首長沒有大調動，某種程度上也是對外宣示，蔡總統的外交、國安及兩岸路線不會改變，也沒有更改的需要，即便換行政院長、換黨主席，但外交、國安及兩岸路線還是由蔡總統主導。（編輯：楊蘭軒）1120130

國民黨30日上午在中央黨部舉行新春團拜，黨主席朱立倫（右2）、前總統馬英九（右1）、前黨主席吳伯雄（右3）與江啟臣（右4）等人出席，拱手向大家拜年。中央社記者鄭清元攝 112年1月30日