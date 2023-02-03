民進黨：朝野團結合作才能解決問題

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（中央社記者溫貴香台北3日電）民進黨今天表示，總統蔡英文及其行政團隊高度重視居住正義、低薪等問題，行政院長陳建仁所率領內閣團隊會在過去的政策基礎上持續提出改革方案，穩定經濟環境，希望國民黨及黨主席朱立倫不要只會對新內閣噴口水、扯後腿，朝野團結合作才是人民的期待。

針對朱立倫對於國內經濟環境的相關批評，民進黨新聞部主任張志豪表示，總統蔡英文及行政團隊一直高度重視年輕世代所關心的居住正義、低薪等問題，相信陳建仁所率領的內閣團隊會在過去的政策基礎上，持續提出改革方案，穩定經濟環境。同時改善相關問題。

民進黨希望國民黨和朱立倫不要成天只會對新內閣噴政治口水、扯後腿，朝野團結合作才是人民的期待。

張志豪表示，針對國內薪資問題，行政院的施政報告已提出相關對策，包括連續7年調升基本工資、修正「公司法」明定企業獲利分派員工酬勞、建立青年就業儲蓄帳戶、補助及獎勵加薪企業、督促企業薪資透明化、提升勞工素質及促進產業創新等，以促進企業轉型發展，進一步激勵投資，帶動薪資成長。

他並說，蔡總統上任後大力推動經濟轉型，連續7年調升基本工資，讓薪資穩定成長，2021年國人的實質總薪資，較2015年成長7.6%，打破馬政府時期薪資停滯及倒退的困境。另根據人力銀行調查，社會新鮮人的起薪也創近十年的新高。

張志豪說，為打造更公平合理且有競爭力的稅制，分享經濟成長的果實，行政團隊自2018年起開始施行稅制優化方案，調高所得稅扣除額，大幅減輕育兒、上班族及弱勢家庭稅負，讓個人月薪新台幣3萬以下（年薪40.8萬元）或一家四口（含5歲以下子女兩人）年薪123.2萬元以下，可免繳所得稅，減輕人民稅負負擔。

他相信陳建仁內閣會持續努力，穩定國內經濟環境，給人民好的生活。（編輯：蘇龍麒）1120203