外交部：芬蘭國會友台小組主席凱爾納 將晉見蔡總統

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芬蘭國會友台小組主席凱爾納（圖）5日至9日率團訪台，期間將晉見蔡總統。（圖取自facebook.com/mikkokarnakansanedustaja）

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（中央社記者游凱翔台北5日電）外交部今天表示，芬蘭國會友台小組主席凱爾納今天至9日率團訪台，這是國際疫情發生後第一個芬蘭國會訪團，外交部表示誠摯歡迎，期間將晉見總統蔡英文，拜會國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮。

外交部上午發布新聞稿表示，訪團將就雙邊交流及各項合作議題，與台灣相關部會交換意見，並將參訪新竹科學園區、台灣半導體研究中心等單位，另將南下參訪衛武營國家藝術文化中心及高雄港等重要經文建設。

外交部指出，凱爾納（Mikko Kärnä）是台灣重要國際友人，堅定支持台灣的自由民主與國際參與，訪台展現對台灣的深厚友誼及支持，並將持續在國際場合為台灣發聲。

外交部強調，與芬蘭是共享自由民主、人權與法治價值的夥伴，雙方均位處捍衛自由民主的最前線；面對全球威權主義威脅與日俱增，台灣將與芬蘭等理念相近夥伴深化各領域的交流合作，增進民主韌性，共同捍衛彼此珍視的自由民主價值。（編輯：翟思嘉）1120205