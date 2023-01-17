美參議員楊恩見蔡總統 稱美兩黨一致盼強化台美關係且須課責中共

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（中央社記者溫貴香台北17日電）美國聯邦參議員楊恩今天晉見總統蔡英文表示，儘管美國民意也有分歧的時候，但現在以及未來2年，共和黨與民主黨在強化台美關係以及必須對中共課責（accountable）的議題上立場團結一致。

美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）所率領訪問團上午在美國在台協會（AIT）處長孫曉雅陪同下，到總統府晉見總統蔡英文。楊恩致詞表示，非常謝謝蔡總統及台灣團隊溫暖熱情接待，這是他第一次到台灣，一下飛機就感受到台灣人民的友好熱情及台灣非常豐富的歷史，令人感到非常敬佩。

他說，台灣民主蓬勃發展，和海峽對岸中國威權政權有非常鮮明的對比，這次訪團來台有幾個原因，首先要重申美國國會共和黨及民主黨都有共識，要繼續支持並強化台美關係。

楊恩表示，他最近提出「晶片與科學法」，美國總統拜登也提出希望台美之間在科學、貿易、商業等領域，能繼續強化彼此的交流。

他說，這次到台灣希望學習、了解如何生產更多晶片，創造更多機會以及打造更多台美之間的連結，當然也希望可以和其他國家一起合作，為更多人創造利益。

來自印第安納州的楊恩表示，非常驕傲台灣與美國之間有這麼多、這麼深層的連結，包括印第安納州州府印第安納波利斯和台北市締結姊妹市，過去和台灣省也有簽訂姐妹州協議，令人感到非常驕傲。

楊恩說，台美之間有許多共享價值及共享利益，這在商業層面也是顯而易見，印地安納州和聯發科有非常深入的合作，美國的普渡大學也提供學生半導體相關學位。

他表示，蔡總統提出避免雙重課稅協定的簽訂，這對於在台灣的美國企業非常有幫助，當然還有和台灣的軍事合作，以及「晶片與科學法」議題，這都非常重要。

農曆春節將屆，楊恩最後用中文道賀「恭喜發財」，祝福台灣人民新年快樂。（編輯：翟思嘉）1120117