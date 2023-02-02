戴維森：中共政權對台壓迫 台美可持續深化關係

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（中央社記者溫貴香台北2日電）前美國印太司令部司令戴維森今天晉見總統蔡英文時表示，過去幾天以來，看到台灣蓬勃發展的民主與公民社會，也見識到中共政權如何對台灣進行許多壓迫的行徑，知道台美之間有許多可以持續加深與加強關係的地方。

前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）率領美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團，上午到總統府晉見總統蔡英文。

戴維森致詞時表示，非常高興也非常榮幸到台灣訪問，感謝國家亞洲研究局規劃這次行程，感受台灣溫暖的接待。

戴維森說，出發時就告訴國家亞洲研究局人員，這次訪台希望能聆聽並且學習，這兩件事都有成功做到，截至目前為止，參訪行程都有豐富收穫且非常有意思，美方政府、台灣政府與台北的智庫有許多討論。

面對共機持續在台海周邊活動，戴維森說，過去幾天以來，看到台灣蓬勃發展的民主與公民社會，也見識到中共政權怎麼樣對台灣進行許多壓迫的行徑，知道台美之間有許多可以持續加深與加強關係的地方。

戴維森說，他觀察到台灣民情，看到台北有豐富活力、有許多建設正在進行，還有非常強健的產業，台灣軍事非常強健，台灣人民也非常友善。

戴維森表示，非常期待今天與蔡總統的討論，希望從蔡總統身上學習，聽聽蔡總統對於整個安全情勢，以及台美關係發展的見解。

訪團成員包括「歐布萊特石橋集團」亞太資深顧問歐佛拜（Tami Overby），笹川和平基金會資深主任薛弗（James Schoff，另譯：蕭夫）、國家亞洲研究局非駐點研究員賀樂薇（April Herlevi）、研究副會長蘇艾琳（Alison Szalwinski）及資深計畫經理帛瑞秋（Rachel Bernstein）等亞太議題專家等一共6人。（編輯：謝佳珍）1120202