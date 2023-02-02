總統：面對威權主義擴張 有信心及能力保衛家園

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天表示，面對威權主義擴張，台灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值，台灣有決心也有信心，更有能力保衛家園，非常願意與美國及所有理念相近的夥伴持續深化合作。

蔡總統上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。總統說，戴維森再次率團來訪，以及NBR在疫情後首次恢復訪台，她表達誠摯歡迎。

她說，戴維森在印太司令任內，非常關注台海安全情勢，卸任後也致力呼籲美國關注台海議題，她要感謝戴維森對台海安全的貢獻。

總統表示，NBR長期關注印太安全議題，經常提出深入的分析，相信透過這次來訪，台灣與美國在印太安全議題上，能夠有更多的意見交流。

蔡總統指出，面對威權主義擴張，台灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值，因此，台灣以強化全民國防為戰略目標，已經提出兵力結構調整方案，從明年開始，將恢復一年期的義務役，也將強化訓練內容跟量能。

她說，台灣有決心也有信心，更有能力保衛家園，非常願意與美國及所有理念相近夥伴持續深化合作。

蔡總統提到，台灣和美國除了加強軍事交流也不斷提升經貿合作。今年1月，台美21世紀貿易倡議剛舉行新一回合會議，就整個方向來說，台美之間貿易將有更多簡便通關與驗證等程序，並且會建立多項雙邊機制平台，讓雙方更有效率解決各項貿易跟投資問題。

總統期待台灣和美國在供應鏈、電信安全、科學及技術等領域建立更緊密的合作關係，讓台美雙方及區域、全球都能有更進步的發展。

蔡總統表示，台灣是維護區域和平、堅守民主的良善力量，新的一年會持續凝聚更多力量，為區域繁榮發展作出貢獻。（編輯：謝佳珍）1120202