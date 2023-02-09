接見沃佛維茨 陳建仁盼台美洽簽避免雙重課稅協定

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行政院長陳建仁（右）9日在行政院接見「美台商業協會」訪問團，致贈禮品給美台商業協會榮譽主席沃佛維茨（Paul D. Wolfowitz）（左）。中央社記者王騰毅攝 112年2月9日

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長陳建仁今天下午接見美台商業協會榮譽主席沃佛維茨等人，他致詞時感謝沃佛維茨對促進台美商業關係不遺餘力，也表達台灣盼與美國洽簽避免雙重課稅協定，希望協會協助向美國政府轉達。

陳建仁今天在政務委員鄧振中、黃致達以及發言人陳宗彥陪同下，接見沃佛維茨（Paul Wolfowitz，另譯：伍佛維茲）等人。

陳建仁致詞時指出，此次訪團成員包含高科技、國防、能源、金融等重量級美國企業，展現美國商業對深化台美經貿交流的支持；他也感謝沃佛維茨對促進台美商業關係不遺餘力，以及協會長期對台美關係堅定支持

他說，台美經貿關係近年來穩健提升，去年台灣是美國第9大貿易夥伴，美國也是第2大貿易夥伴，雙方是彼此可信任且優先的貿易夥伴，雙方政府也透過多項機制洽商，建立全面經貿關係。

陳建仁表示，去年6月兩國宣布啟動台美21世紀貿易倡議，今年1月在台北談判，期盼雙方達到高標準且具經濟利益的貿易協定，逐步簽署雙邊貿易協定BTA，進一步開創台美經貿投資新頁。

他也說，政府也盼與美國洽簽避免雙重課稅協定，希望協會能協助向美國政府表達洽簽的重要性，藉以降低雙方企業稅務壓力，為雙方企業和人才交流創造利基。

沃佛維茨致詞時讚譽陳建仁是約翰霍普金斯大學博士、知名的公衛學家，他說，台灣防疫成績優異，卻未能參與世界衛生大會（WHA），美台商業協會非常願意從旁協助台灣與世界分享防疫經驗。

另外，沃佛維茨提到，區域和平非常重要，不只對台灣有利，也對中國、美國和世界有利，因為台海若發生戰爭，戰火將波及全世界；他說，避免台海發生戰爭的關鍵因素就是台灣的信心，也就是外交嚇阻，他支持對台軍售，確保台灣得到需要且足夠的武器。（編輯：林淑媛）1120209

美台商業協會組團訪台，9日訪團到行政院拜會院長陳建仁（後），由美台商業協會榮譽主席沃佛維茨（Paul D. Wolfowitz）（前）代表致詞。中央社記者王騰毅攝 112年2月9日

美台商業協會組團訪台，9日訪團到行政院拜會院長陳建仁，由美台商業協會榮譽主席沃佛維茨（Paul D. Wolfowitz）（中）代表致詞，期待能與台灣有更多交流互動。中央社記者王騰毅攝 112年2月9日