住宅政策傳16日拍板 政院：待內政部報告後處理

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（中央社記者陳俊華台北13日電）行政院長陳建仁今天說，週四院會將就相關住宅政策做最後拍板。政院知情人士晚間表示，基本上方向是這樣，陳建仁有講到這週會處理，但會先聽取內政部報告，最終仍要看院會狀況。

去年央行連續4次升息，增加購屋者貸款負擔，傳出行政院會週四（16日）將拍板房貸補貼方案。

內政部長林右昌今天下午視察國家住都中心時說，民眾經濟因受疫情影響，在租金、房貸負擔產生壓力，短期方案盼減輕民眾負擔，包括每年新台幣300億元的租金補貼方案，與將提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，並研擬建立「青年購屋積金支持機制」；待向陳建仁報告、定案後，再詳細說明。

林右昌指出，租金補貼部分，今年希望提高效益、對象放寬，改採「隨到隨辦」，舊戶不需重新申請，就能給予補貼；未來申請租金補貼者，免附房屋、房東證明資料；放寬適用房屋範圍，會以房屋稅、地政資料比對，如果沒資料也能以切結方式處理。

林右昌表示，租金補貼最早補貼日，會從合格家戶申請日起補助，而不是核定日；此外，也納入18歲以上租屋族，大一生就可申請。弱勢學生租屋也納入方案中，未來學生得到的租金補貼，比過去增加一倍。

林右昌說，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」將針對一定年所得收入以內、所購房屋在一定總價內的民眾，不管是個人或家戶都能得到政府支持；至於受惠戶數、預估預算等，仍待精算與評估。

林右昌表示，「青年購屋積金支持機制」目標是讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄以及政府制度性協助，讓年輕人在一定年限內，得到購屋的第一桶金；此政策可穩定年輕人，對購屋的長期期待與需求。

另外，媒體報導指房貸補貼法源依據不明確。內政部營建署晚間透過新聞稿表示，房貸補貼是依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條第2款「減輕居住負擔及提高居住品質」，由內政部規劃辦理，以減輕國民居住負擔。

營建署指出，後續將訂定相關辦法及研擬補貼機制，並將參考立法院法制局的建議，進行相關規劃，以維護民眾權益。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1120213