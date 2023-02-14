貝里斯總理夫人羅莎娜抵台 未發表談話

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（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）貝里斯總理夫人兼婦幼特使暨「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」主席羅莎娜，今天上午搭機抵台，她將出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」。

貝里斯總理夫人兼婦幼特使暨「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」主席羅莎娜（Rossana Briceno），上午9時29分搭機抵台，外交部由主任秘書徐儷文代表接機，羅莎娜在桃園國際機場親切與記者打招呼，並未發表談話，隨後在外交部接機人員協助下通關離去。

總統府發言人Kolas Yotaka昨晚表示，羅莎娜長期提倡婦女及兒少權益不遺餘力，此行為第3度訪台，將以與談人身分出席14日至16日舉辦的「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」，就提升婦女、青年及微小中型企業的就業及創業競爭力等議題交換意見。

Kolas指出，台灣與貝里斯長期在農業技術、醫療公衛、資訊科技，以及婦女賦權等領域皆有廣泛合作，期盼透過此行，持續深化兩國在各領域的合作關係，並持續為全球婦幼權益發展貢獻良善力量。

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外交部9日發布新聞稿表示，外交部從110年起開始推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，與友邦政府及國際組織合作，透過技職訓練及提供融資信用保證等多元方式，協助提升友邦婦女、青年及微小中型企業的就業及創業競爭力，促進疫後經濟復甦。

為呼應聯合國永續發展目標，並與國際社會分享台灣在國內、外推動性別平等及婦女賦權成果，外交部委託財團法人國際合作發展基金會於14日至16日舉辦「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」，並邀請友邦及友好國家女性政要及專家來台與會。（編輯：李錫璋）1120214