綠：尊重林智堅撤訴願 籲各政黨建立學倫審查機制

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北15日電）前新竹市長林智堅向教育部撤回對台灣大學學位的訴願，並為學倫爭議紛擾向社會致歉。民進黨新聞部主任張志豪今天說，尊重當事人決定，也再次呼籲國內各政黨要盡速建立學倫審查機制，勿在相關問題打轉，應聚焦政策論辯。

張志豪今天回答媒體詢問有關林智堅撤回訴願一事時表示，尊重當事人決定，至於學倫問題，民進黨已經建立相關機制，呼籲國內其他政黨也要正視此問題，盡快建立自己政黨相關的審查機制，未來也不要在相關問題上持續打轉，應聚焦在政策論辯。

至於南投立委補選國民黨參選人林明溱的碩士論文也遭指控涉抄襲，張志豪說，這是林明溱自己的問題，從來不是民進黨相關人士的質疑，誠信問題是政治人物必須說清楚，包括過去黑官、豪宅等相關問題，林明溱也要說明。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬上午在輿情回應記者會表示，不捨及敬佩林智堅的決定，也讓民進黨或社會不再膠著於此議題，他給予肯定。相信林智堅承受最大的委屈與政治責任，「對我來說沒有道歉問題，我相信林智堅。」（編輯：郭無患）1120215