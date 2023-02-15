旅客衝突處理方式遭糾正 北捷納入教育訓練

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北捷運去年發生身心障礙旅客與其他旅客衝突事件，北捷因未充分確認事實就開罰遭監察院糾正。北捷今天表示，已將此事納入宣導案例，未來會更嚴謹處理，裁處書已於去年撤銷。

去年9月1日，北捷透過新聞稿表示，年約40歲男性在士林站往淡水方向一部列車上吐痰並塗抹扶手桿，被其他旅客制止時發生糾紛，北捷認定這名旅客違法而開罰新台幣4500元，並考量這名旅客為身心障礙者，將裁處金額減半。

監委王幼玲、高涌誠後來調閱監視器影像，發現北捷沒有完整說明事情始末，因此著手調查，並在昨天通過提案糾正台北捷運公司。

調查報告指出，北捷未充分確認事實，也未進一步求證並調閱監視錄影畫面，僅依乘客意見就直接對這名身心障礙男子處以罰鍰，影響人民權益，應予以糾正，北捷應加強員工教育訓練。

北捷今天發布新聞稿表示，除了虛心檢討各界指正外，已將此次事件納入宣導案例、邀請專家提供建議並辦理教育訓練，以提升服務人員辨識特殊旅客及服務應對技巧，未來會在完整了解事情始末並確認後，進行更嚴謹且妥適的新聞處理。

北捷指出，去年事件發生，監視器畫面顯示這名男子當下並無其他旅客所述違規行為，因此已於去年12月2日撤銷裁處書，並將相關新聞稿下架，將持續宣導所有旅客發揮同理心，共同關懷弱勢族群。（編輯：方沛清）1120215