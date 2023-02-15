退撫新制將上路 銓敘部：自主投資平台擬114年實施

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（中央社記者陳俊華台北15日電）退撫新制民國112年7月1日施行，銓敘部長周志宏今天說，舊制退撫基金今年缺口約4億元，政府會分年撥補；新制自主投資平台要待基金達一定規模、個人帳戶累積一定金額後，擬在114年實施。

考試院下午舉行媒體茶敘。考試院長黃榮村說，112年退撫新制改採確定提撥、可攜式個人專戶；強制提撥費率為15%，其中由初任人員負擔35%、政府負擔65%等。針對舊制退撫基金將提早用罄的財務缺口，政府應編列預算、分年撥補的責任入法。

銓敘部長周志宏指出，舊制退撫基金缺口，政府會負起責任分年撥補，112年新制實施後，依照精算結果，今年缺口估算約新台幣4億元左右，會編預算在113年補足；明年則約是15億元，接著會做第9次精算報告。

考試院秘書長劉建忻表示，不一定是每年撥補固定數字，要看國家財政變化，因為這是長期的事，不會缺多少就補多少，前面財政狀況好的話，就會撥補多一點；每年新進公務員約1萬人，退休約8000到9000人，因此會逐年增加。

至於退撫新制將建立自主投資平台，由退撫基金管理機關設計不同的投資標的組合，供初任人員自主投資選擇。周志宏說，新制上路後不會立刻實施自主投資，還在規劃相關機制，等基金達到一定規模，個人帳戶累積到一定金額後，計劃在114年1月起實施。

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談到退撫基金績效，周志宏說，去年各大政府基金績效都不是很好，退撫基金維持政府基金的第3名，到去年12月收益率是負6.73%，但今年1月已經賺192億元左右，收益率2.74%。公保準備金去年看起來虧損多，但今年1月收益145億元、收益率4.05%，顯然都有回升。

周志宏表示，長期來觀察，退撫基金從成立以來就排名第3，公保準備金則都是第1，平均收益率都排名很前面，長期來看相當穩定、收益保持一定水準，比原本精算的4%上下來看，是沒有問題，近3年平均是4.53%。（編輯：黃國倫）1120215