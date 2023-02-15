上任近半月 陳建仁：聚焦特別預算規劃、普發現金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北15日電）行政院長陳建仁今天說，上任近半個月，聚焦在疫後特別條例詳細內容與預算的規劃與編列，包括普發現6000元的時程與辦法；立法院新會期盼朝野能以人民利益與福祉為目標，一起同心協力。

陳建仁下午在臉書發文表示，正式就任行政院長已將近半個月，這段期間除外出公務行程，他密集召集部會首長及幕僚，討論當前與未來即將面對的各項重大政策與民生議題；希望能帶領行政團隊，努力把台灣打造成一個溫暖而堅韌的國家。

陳建仁說，最近更聚焦在疫後特別條例詳細內容與預算的規劃與編列；除疫情舒緩後的各項防疫措施調整、疫情期間受到衝擊的各行各業的紓困措施外，還包括大家最關心的全民普發現金新台幣6000元的時程與辦法。

陳建仁指出，討論過程他一再強調，政府要提供每個需要被照顧的族群，最完善而到位的協助，讓人民感受到政府的真誠關懷與貼心照顧。

陳建仁說，面對國際局勢的變動，台灣未來要迎接的挑戰，是一關又一關，他會帶領行政團隊全力為福國利民而努力。

陳建仁表示，台灣雖小卻深受世界各國的矚目，無論在自由民主、人權保障、經濟繁榮、社會福祉各方面，都令人驚艷。疫情期間展現的防疫成績，也被世界稱讚，這都是全體民眾團結一心、努力打拚的成果。

陳建仁說，台灣的進步與安全，是不分黨派共同努力所促成的，他衷心期盼在立法院新會期，朝野都能以國家人民的利益與福祉為目標，一起同心協力，讓台灣更美好，讓人民更幸福。（編輯：林興盟）1120215