監委巡察食藥署 期許加強食品藥品毒品管理

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）監察院社會福利及衛生環境委員會今天巡察衛生福利部食品藥物管理署，監察委員期許食藥署加強對食品、藥品、毒品的管理；重視管制藥品對民眾醫療的權利；加強食品安全跨部會定期橫向聯繫。

監察院今天發出新聞稿指出，監察院社會福利及衛生環境委員會由召集人蘇麗瓊偕同監察委員等一行11人，巡察食藥署。上午實地巡察全台唯一製造第一、二級管制藥品的製藥工廠，藉以了解製藥品質及新劑型新產品的研發過程。

監察院表示，下午則是到昆陽大樓實地巡察食品藥物國家實驗室及食藥戰情中心，了解有關藥品、食品、醫療器材及化粧品、摻偽及不法藥物之檢驗、研究流程，及食品雲的運用及現況。隨後聽取食藥署署長吳秀梅業務簡報並進行綜合座談，衛福部次長王必勝陪同。

監察院表示，監委們期許食藥署加強對食品、藥品、毒品的管理，多為國人健康把關；重視管制藥品對民眾醫療的權利；加強食品安全跨部會定期橫向聯繫；了解業者權益與消費者食安、健康保障加以權衡，以確保國人飲食安全及健康。

蘇麗瓊表示，有關食品、藥物、醫療器材及化妝品之管理與安全問題，一直都是監察院衛環委員會長期重視的議題，近10年與食藥署有關的調查案，包括日本福島輻射食品管制、醫療器材及化妝品外包裝標籤遭竄改、食品摻偽造假、食用油品安全、健康食品的保健功效不實誇大、食品安全與食品雲的運用、病患使用管制藥品的權利等問題，約計有53案。

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蘇麗瓊說，巡察中監委關心健康食品及其誇大不實廣告的問題層出不窮及裁罰情形、檳榔添加物致癌風險的管理機制、小規模食品製造業安全監測機制、食品雲中財政部電子發票未充分發揮勾稽功能、新興毒品的檢驗、微量輻射食品管理、查驗出混充茶葉之後續處理機制，及基因改造食品的政策方向等問題，並提出建言，王必勝及吳秀梅逐一重點回應，並就不足部分允會後再以書面資料補充說明。

本次巡察計有召集人蘇麗瓊、王麗珍、田秋堇、林郁容、紀惠容、范巽綠、葉宜津、趙永清、蕭自佑、賴鼎銘、鴻義章等11名監察委員。（編輯：蘇龍麒）1120217