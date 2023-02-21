維吾爾人立院發聲 呼籲共同譴責中共人權迫害

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立法院人權委員會、台灣國會維吾爾連線等單位於21日在立法院舉行記者會，茹仙（Rushan Abbas）（左5，著綠衣者）於會上指出，維吾爾人面臨前所未有的人權迫害，尤其是維吾爾女性被迫與漢族通婚、強制墮胎等，世界必須一齊加以譴責和反抗中共。中央社記者李雅雯攝 112年2月21日

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（中央社記者李雅雯台北21日電）立法院人權委員會今天舉辦「維吾爾人權悲劇下的婦女與兒童」記者會，美國維吾爾運動組織創始人茹仙表示，世人必須譴責、反抗中共對於維吾爾族人權迫害暴行，阻止專制擴張。

立法院人權委員會、台灣國會維吾爾連線等單位21日在立法院召開記者會，茹仙（Rushan Abbas）於會上指出，維吾爾人面臨前所未有的人權迫害，尤其是維吾爾女性被迫與漢族通婚、強制墮胎等，世界必須一起加以譴責和反抗中共。

茹仙指出，中共稱呼東突厥斯坦為新疆，由於維吾爾人獨特語言、宗教、文化，現正在蒙受專制暴行，中共對於新疆全面監控，這種專制殖民行為將會擴張。

茹仙提到，中國駐法大使盧沙野曾經表示，如果統一的話，要對台灣人民進行「再教育」；新疆現在就是一個實驗場，這套模式將會擴大輸出，專制者沒有辦法容忍自由聲音，台灣人民一定要起身捍衛自己的生活。

「中共是對人類、民主和自由的威脅」，茹仙強調，這個世界不能和一個實施種族滅絕的政府協商，必須加以譴責和反抗。

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立法院人權委員會秘書長吾爾開希表示，台灣國會在去年12月27日通過譴責對於維吾爾人暴行決議文，台灣是亞洲第1個作成這個決議的國家，這是對於自由民主價值的堅定表達，當有更多民主國家認定這件事情的時候，將可引發國際效應。

台灣東突厥斯坦協會代表何朝棟指出，中共利用各式先進手段監控東突厥斯坦，這是一個大型實驗場，台灣若是不幸落入中國手中，恐將是另一個新疆，台灣必須享受同時珍惜民主和自由。（編輯：周慧盈）1120221