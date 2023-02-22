總質詢攻防 曾銘宗預告將問缺蛋問題

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（中央社記者范正祥台北22日電）立法院新會期總質詢即將登場，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天被問到藍營立委會問行政院長陳建仁什麼問題時表示，要問缺蛋和蛋價上漲問題。

立法院新會期已於17日開議，依照先前朝野協商共識，當天原是邀請行政院長率各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，但開議日當天在國民黨團杯葛下，陳建仁無法上台，經朝野溝通後，立法院預計24日再邀陳建仁做施政報告。

曾銘宗今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時，回顧17日開議日當天國民黨團為什麼杯葛陳建仁進行施政報告。

曾銘宗說，因為過去國民黨執政的馬政府8年期間，歷經立法院16個會期，但幾乎所有的閣揆都沒有在立法院新會期開議日的第一天就能夠順利上台進行施政報告並備質詢，「這是民進黨過去創下的惡例」。

另外，曾銘宗表示，國民黨團也質疑2022年九合一選舉時，陳建仁有很多爭議。

被問到立法院預計24日再邀陳建仁做施政報告並備質詢，國民黨立委會質詢陳建仁什麼問題，曾銘宗說，要問缺蛋和蛋價上漲問題，還有陳宗彥遭指控接受性招待風波。

提及缺蛋和蛋價上漲問題，曾銘宗說，農委會主委陳吉仲的政治性格強，但陳吉仲的承諾卻常跳票，包括保證不會缺蛋，但缺蛋問題去年發生，今年又發生；農委會應做好產銷的調節，假設缺蛋太多，也可以從國外進口，或鼓勵增加生產。

曾銘宗說，昨天下午到超市看並拍了照片，蛋架上「真的沒有蛋」。

至於前行政院發言人陳宗彥一案，曾銘宗質疑，此事應是涉及民進黨的派系鬥爭，不然陳宗彥怎麼會被爆出11年前的風波，只有民進黨內部的人才知道，這是標準的派系鬥爭。

曾銘宗說，他也要質詢陳建仁，上任行政院長至今才沒多久，就已經有陳宗彥和前國家運輸安全調查委員會主委楊宏智下台，內閣還有沒有「未爆彈」。（編輯：蘇志宗）1120222