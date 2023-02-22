與台灣鄰近 菲律賓成為西方國家亞洲戰略核心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）英國「經濟學人」（The Economist）週刊撰文指出，菲律賓因為與台灣的鄰近性、在南海的地理位置和跟美國的長期同盟關係，成為西方國家亞洲戰略的核心。

報導指出，大國競爭重塑亞洲地緣政治秩序下，西方對菲律賓現在有了新關注。直到去年6月底，菲律賓還是由「反美民粹主義者」杜特蒂（Rodrigo Duterte）領導，但杜特蒂的繼任者小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已將菲律賓恢復到它一貫的親西方姿態。

因為菲律賓與台灣近在咫尺、它的地理位置及跟美國長期的同盟關係，使它成為西方亞洲戰略的核心。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今年2月訪問馬尼拉，菲律賓宣布，允許美軍使用4處新的軍事據點，使美國能使用的菲律賓軍事據點從原本的5處增加到9處。

報導說，雖然菲美兩國尚未宣布4處新軍事據點位於何處，預計菲律賓北端的卡加延省（Cagayan）將有2個沿岸的據點涵蓋在內，而它們距離台灣海岸不到400公里，這使它們成為美國和盟軍可能距台灣最近的武器發射處。

美國國防部一名官員說，這4處據點「將使我們的軍隊能迅速應對菲律賓及整個印太地區的共同挑戰」。

不僅美國，日本和其他美國盟友也正與菲律賓強化防務關係。日本去年出動2架F-15戰機到菲律賓參與聯合防空訓練，這是第二次世界大戰後日本戰機首度登上菲律賓領土。

由於美國有著數量龐大的菲律賓僑民及兩國共同的文化元素，美國跟它的前殖民地菲律賓關係緊密，菲律賓人「堅定地親美」。

菲美兩國1951年簽署共同防禦條約（MDT），美國保護菲律賓的承諾受菲律賓人歡迎，華府更於2019年結束數十年的戰略模糊，承諾若菲律賓船隻在南海遭遇武力攻擊，美國將馳援。另外，奧斯汀日前訪菲時，美國也宣布將重啟與菲律賓的南海聯合巡邏。

報導說，儘管小馬可仕和前總統杜特蒂都期望跟中國建立緊密的經貿聯繫，事實證明，他比杜特蒂更願意成為美國的防務夥伴。去年中國在台灣周邊擴大演習，貼近菲律賓領土，也強化小馬可仕這種想法。他近日受訪時說，若台灣爆發戰爭，「很難想像」菲律賓能置身事外。

拜登政府正努力抓住現有的機會，但若美中爆發衝突，一名菲律賓退役將領說，即使菲律賓只是扮演後勤支援角色，仍會為這個國家帶來巨大風險。

報導指出，與中國對菲律賓經濟的貢獻相較，華府提供的援助只是「小玩意兒」，而小馬可仕希望保有中國的投資。小馬可仕年初訪問北京，獲中方228億美元（約新台幣7000億元）投資承諾，中國公司2019年也提出，希望在菲律賓北方的富加島（Fuga）投資20億美元，建造「智慧城市」，引發菲律賓國安專家疑慮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導說，中國和日本投資對菲律賓經濟成長率的貢獻去年達7.6%，這使小馬可仕陷入兩難。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，中國在南海的霸凌「將我們推向與美國建立更深的軍事同盟」。報導指出，雖然中國提供大量投資，但維持菲律賓快速成長還需要和平，而要維護南海和平，正如小馬可仕似乎得到的結論，將取決於美國和其盟友對中國的侵略保持有效的威懾。（編輯：黃自強）1120222