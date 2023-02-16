北京稱未向菲船照雷射 菲國指船員確實短暫失明

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（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）馬尼拉指中國海警向菲律賓船隻照射軍用雷射事件持續延燒。北京表示，中國海警只是使用手持雷射測速儀和綠光指示筆，未向菲國船員照雷射，但菲方指船員確實一度喪失視覺。

菲律賓海巡隊13日指控中國海警日前在南海，2度以「軍事級雷射」照射菲方船隻，並冒著碰撞風險進行危險操作，駛入距菲國船隻僅約140公尺範圍，阻撓菲方對擱淺在仁愛暗沙的艦艇運送食物和補給物資。

菲律賓於1999年將二戰時期的登陸艦擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，藉以主張實際控制，因此需定期派員換班並運送補給。

中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會重申，中方對包括仁愛暗沙（北京稱仁愛礁）在內的南沙群島「擁有無可爭辯的主權」。

他表示，當時「菲方一艘海警船未經中方允許，擅自闖入仁愛礁鄰近海域，中國海警船不得不依法採取措施，對其進行喊話警告」。中國海警船使用手持雷射測速儀和手持綠光指示筆，「測量菲方船隻距離和航速，並指示船隻方位和航向，確保現場航行安全」。

汪文斌稱，中國海警船未用雷射光照射菲方船員。「有關手持儀器不會對人員和裝備造成損傷。菲方有關指責與事實不符。」

他表示，中國駐菲大使已向菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）澄清事實，兩國外交和海警部門也透過雙邊聯絡機制保持溝通，「菲方已了解事件真實情況」。

不過，雷射事件連日延燒，馬尼拉不僅向北京提出外交抗議，小馬可仕也召見中國大使，針對中方對菲國海巡隊和漁民「日益頻繁和激烈的行動表達嚴重關切」。

菲律賓前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）甚至說，中方使用軍事級雷射「構成武力攻擊」，馬尼拉已可啟動菲美共同防禦條約（MDT）採取行動。

菲國海巡隊海上安全顧問塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天接受ABS-CBN新聞台訪問，反駁中國海警用手持雷射測速儀和手持綠光指示筆「測量距離」的說法。

他質疑，中國海警船已安裝雷達，為何還要使用手持儀器測量距離與航速，而且「你們為什麼要把雷射指向（菲律賓）海巡隊船隻的船員？」

塔瑞耶拉說，菲方船員確實一度喪失視覺，「這不是虛構的」。

他表示，北京方面可以否認使用軍事級雷射，但這種雷射強度足以損害菲國船員視力「這一事實本身就令人擔憂」。

菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）說：「我們沒有理由懷疑菲律賓海巡隊對事件的說法。」

雷射事件使菲中關係緊張之際，中國駐菲大使黃溪連昨天禮貌性拜會菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）。

黃溪連在臉書貼文表示，他與森蒂諾進行友好且建設性的會談，「我們討論關於軍事交流合作及維護區域和平穩定的議題」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）13日針對雷射事件發表聲明說，中方行動「具挑釁性且不安全」，威脅區域和平穩定，「美國跟我們的菲律賓盟友站在同一陣線」。加拿大、日本、澳洲、英國、德國駐菲大使館也相繼對事件表達關切，表示支持馬尼拉。（編輯：黃自強）1120216