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菲律賓擬與澳洲在南海聯合巡邏 抗衡中國強勢作風

2023/2/22 16:47
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（中央社馬尼拉22日綜合外電報導）菲律賓和澳洲今天商討對南海進行聯合巡邏。菲律賓與美國日前才展開類似對話，以抗衡中國在此一爭議水路日益強勢作風。

路透社報導，澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）與菲律賓防長加維斯（Carlito Galvez）今天在馬尼拉會面。他們計劃每年都進行會談，以深化兩國安全關係。

馬勒斯會後在聯合記者會中說：「我們今天確實討論到研議進行聯合巡邏的可能性，相關工作將會繼續下去，我們希望很快取得成果。」

「我們都是致力遵守基於規則的全球秩序的國家，我們自然應該思考在這方面合作的方式。」

菲律賓和中國對此一戰略水路的主權主張重疊，馬尼拉正加大力道試圖抗衡它所稱中國在南海的「侵略活動」。南海也已經成為圍繞中國和美國海軍行動引發緊張情勢的導火線。

菲律賓和澳洲可能展開聯合巡邏。在此之前，馬尼拉和華府已就進行聯合海岸巡防展開過類似討論，包括對南海聯合巡防。

澳洲和菲律賓的軍事關係可以追溯到1922年，兩國現有的「軍隊互訪地位協定」（Status of Visiting Forces Agreement）為兩國防衛合作在法律和行動上提供了全面性框架。

中國曾經表示，菲方說法與事實不符，並強調中方行動合法。（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1120222

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