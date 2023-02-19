特派專欄 菲中南海緊張及美官員接連到訪 美菲同盟難撼動

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中央社駐馬尼拉特派員陳妍君／2月19日

菲律賓總統小馬可仕上任後，美國國務卿、副總統、國防部長等官員接連訪菲，加上菲中南海衝突頻發，雖然馬尼拉期望與北京維繫友好關係，但菲美未來軍事合作預計將更加密切。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年6月底就職以來，菲美關係似乎從前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）親中遠美的陰影一夕好轉。

首先，美國駐菲律賓前大使金星容（Sung Kim）2020年9月離任後，美國駐菲大使一職懸缺近2年。但小馬可仕上任不到一個月，現任大使卡爾森（MaryKay Carlson）就於去年7月21日抵達馬尼拉，並於隔天向小馬可仕呈遞到任國書，顯見菲美兩國積極掃除杜特蒂任內雙邊關係觸底的陰霾。

接著，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年8月抵菲訪問，副總統賀錦麗（Kamala Harris）、亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等高層官員更於短短半年內相繼訪菲，幾乎讓駐地記者感到應接不暇。

除此之外，菲美外交及國防部長「2加2會談」今年春天將在華府登場；美國太平洋陸軍和菲國陸軍3月將展開「堅盾」（Salaknib）演習；小馬可仕4月可能赴美，與美國總統拜登（Joe Biden）會面；還有號稱歷來最大規模的菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演預計4月登場，種種跡象都顯示菲美關係急速升溫。

不過，小馬可仕1月初訪問北京後，菲律賓國家安全顧問、代理防長等國安和軍方高層大洗牌，換上杜特蒂任內頗受重用的安約（Eduardo Año）及加維斯（Carlito Galvez Jr.）等人，部分人士解讀此舉可能是小馬可仕將走回親中遠美路線。但事實證明，人事變動並未影響馬尼拉與華府軍事合作愈加密切的趨勢。

事實上，從菲律賓軍方將領談話，即可見菲美軍方互動交流頻繁。

美菲防長2月初舉行雙邊會談，菲國代理防長加維斯在聯合記者會上一席話，頗能說明為何兩國聯合聲明形容，菲美同盟「經時間考驗仍堅若磐石」。

加維斯當時說，親伊斯蘭國武裝分子過去在西民答那峨軍區（WestMinCom）猖獗，美軍自2000年就派遣軍力在蘇祿省（Sulu）、巴西蘭島（Basilan）等地區輪駐，為菲國軍隊提供培訓和技術援助，「這些部署對我們非常有用」。

他表示，以往下午4時一過，蘇祿省民眾就躲在家裡不敢出門。極端分子投降回歸正常生活後，「現在蘇祿省有夜生活了」。

加維斯說，美國為菲律賓打擊武裝分子提供「極大的幫助，尤其是馬拉韋戰役，我也參與其中。我真誠地想說，感謝美國政府幫助我們，在那些時候沒有棄我們而去」。

菲國南部穆斯林大城馬拉韋市（Marawi）於2017年5月爆發親伊斯蘭國（Islamic State）極端分子叛亂，軍方圍剿5個月才平定，雙方死傷逾千人，20萬平民無家可歸。

菲律賓陸軍司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）15日與媒體會面，被問到是否認同馬尼拉與日韓等美國盟國簽署軍隊互訪協定（VFA）時的答覆，也可看出菲國軍方支持與盟友加強演習和交流的立場。

布勞納說，今年菲美「肩並肩」聯合演習規模將比去年更大，美國動員的軍力將比去年更多，「我們還有來自其他國家，包括日本的觀察員。從菲律賓陸軍的角度來看，我們對此非常支持」。

他表示，菲律賓若與日本簽署軍隊互訪協定，日本自衛隊將可在菲律賓領土演習，「尤其在人道援助及災難防救方面。我們派到土耳其（搜救）的部隊，我們的搜救隊是由日本政府培訓的，日本政府也提供我們裝備」。

除了反恐和人道援助，隨著台灣海峽和南海局勢持續緊張，馬尼拉也必須做出回應。

菲律賓海巡隊13日指中國海警日前在南沙群島，兩度以「軍事級雷射」照射菲方船隻，並冒著碰撞風險駛入距菲國艦艇僅約140公尺範圍，阻撓菲方補給行動。事件顯示，菲中兩國雖於1月初同意建立外交部直接溝通機制，避免在南海問題產生誤解或誤判，但南海情勢並未緩和。

美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）1月底發布報告說，數據顯示，中國海警去年幾乎每天都在南海關鍵地物周邊巡邏，「中國海警在南海的存在比以往任何時候都要強大」。

菲美防長2月初雙邊會談後，兩國同意重啟南海聯合海上巡邏，以因應共同的印太地區安全挑戰，加上美國海軍艦艇將重回蘇比克灣，以及美軍對菲律賓戰略據點的建設權限從原本5處增加到9處，在在顯示菲美兩國持續針對區域情勢強化軍事合作。

在此同時，雖然小馬可仕表示，對馬尼拉和華府、東京達成三方安全協議持開放態度，美菲日將藉此強化夥伴關係，但菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）說，與其推動美菲日三方協議，菲日聯合海上巡邏和軍隊互訪協定才是當務之急。

他認為，美菲日三方協議主要目的將是制衡中國，馬尼拉剛同意擴大美軍在菲律賓建設權限，這項協議可能為菲國帶來更多危險，加上馬尼拉和北京的經貿往來可能受三方協議衝擊，菲國政府對此仍應三思而後行。（編輯：林憬屏）1120219