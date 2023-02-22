更多編輯台推薦新聞：
新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦
生活

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人
運動

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美防長：菲公務船南海遭襲 共同防禦條約將啟動

2023/2/22 12:57（2/22 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國海警向菲律賓海巡船照射雷射事件後，美國國防部長奧斯汀（左）與菲國代理防長加維斯（右）21日通電話，討論南海局勢。圖為奧斯汀2日在馬尼拉與加維斯會面。（菲律賓國防部提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年2月22日
中國海警向菲律賓海巡船照射雷射事件後，美國國防部長奧斯汀（左）與菲國代理防長加維斯（右）21日通電話，討論南海局勢。圖為奧斯汀2日在馬尼拉與加維斯會面。（菲律賓國防部提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年2月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）菲律賓指中國海警以軍事級雷射照射菲方船隻，南海情勢趨向緊張。美國國防部長奧斯汀21日強調，他國在南海向菲國公務船隻發動武力攻擊，將啟動美國對菲律賓的防禦承諾。

美國國防部表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與菲律賓代理防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）21日通電話，討論南海局勢發展，包括中華人民共和國海警隊近日「以軍事級雷射瞄準在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）周邊合法航行的菲律賓海巡隊船隻的船員」。

奧斯汀強調，美國致力於支持菲律賓在南海的合法權利與行動，包括2016年南海裁決明確裁定，仁愛暗沙周邊屬於菲律賓專屬經濟海域的一部分。

他重申，他國若在南海任何地方對菲律賓軍隊、飛機和公務船隻，包括海巡隊船隻發動武力攻擊，美國將根據美菲「共同防禦條約」第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。

馬尼拉和華府於1951年簽署「共同防禦條約」（MDT），承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

美菲防長還討論到深化合作及強化美國和菲律賓共同安全的提案，包括近日決定重啟在南海的美菲聯合海上行動。

奧斯汀說，隨著美菲制定「安全部門援助藍圖」（Security Sector Assistance Roadmap），美國將致力於強化菲律賓防務和抵禦脅迫的能力。

另外，美菲防長討論到與日本等國家擴大安全合作的機會，以及隨著美菲同盟合作急速現代化，兩國外交及國防部長「2加2會談」今年春天在華府登場前，雙方將致力推動一系列規模宏大的舉措。（編輯：高照芬）1120222

#奧斯汀
#菲律賓
#南海
奧斯汀
美眾議院通過決議案 譴責中國偵察氣球侵犯主權美擊落偵察氣球當天 中國拒絕兩國防長安全通話
加維斯
美防長將會小馬可仕 盼擴大美軍於菲國基地建設菲律賓軍方官員大洗牌 候任防長籲將領堅守崗位
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族