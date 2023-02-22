美防長：菲公務船南海遭襲 共同防禦條約將啟動

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中國海警向菲律賓海巡船照射雷射事件後，美國國防部長奧斯汀（左）與菲國代理防長加維斯（右）21日通電話，討論南海局勢。圖為奧斯汀2日在馬尼拉與加維斯會面。（菲律賓國防部提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年2月22日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）菲律賓指中國海警以軍事級雷射照射菲方船隻，南海情勢趨向緊張。美國國防部長奧斯汀21日強調，他國在南海向菲國公務船隻發動武力攻擊，將啟動美國對菲律賓的防禦承諾。

美國國防部表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與菲律賓代理防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）21日通電話，討論南海局勢發展，包括中華人民共和國海警隊近日「以軍事級雷射瞄準在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）周邊合法航行的菲律賓海巡隊船隻的船員」。

奧斯汀強調，美國致力於支持菲律賓在南海的合法權利與行動，包括2016年南海裁決明確裁定，仁愛暗沙周邊屬於菲律賓專屬經濟海域的一部分。

他重申，他國若在南海任何地方對菲律賓軍隊、飛機和公務船隻，包括海巡隊船隻發動武力攻擊，美國將根據美菲「共同防禦條約」第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。

馬尼拉和華府於1951年簽署「共同防禦條約」（MDT），承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

美菲防長還討論到深化合作及強化美國和菲律賓共同安全的提案，包括近日決定重啟在南海的美菲聯合海上行動。

奧斯汀說，隨著美菲制定「安全部門援助藍圖」（Security Sector Assistance Roadmap），美國將致力於強化菲律賓防務和抵禦脅迫的能力。

另外，美菲防長討論到與日本等國家擴大安全合作的機會，以及隨著美菲同盟合作急速現代化，兩國外交及國防部長「2加2會談」今年春天在華府登場前，雙方將致力推動一系列規模宏大的舉措。（編輯：高照芬）1120222