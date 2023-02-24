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藍關注4大施政問題 陳建仁：漸次展現成效

2023/2/24 08:58（2/24 09:20 更新）
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行政院長陳建仁24日在書面報告回應國民黨立法院黨團關注4大問題。（中央社檔案照片）
行政院長陳建仁24日在書面報告回應國民黨立法院黨團關注4大問題。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北24日電）行政院長陳建仁今天在書面報告回應國民黨立法院黨團關注4大問題。他指出，長照2.0已有相當成果；提升薪資水準也漸次展現成效；未來仍會視勞保財務狀況持續撥補；能源政策朝向非核家園目標邁進。

立法院新會期17日開議當天，依照先前朝野協商共識，原是邀請陳建仁率各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，但國民黨團杯葛，陳建仁無法上台，經朝野溝通後，立法院今天再邀陳建仁施政報告，但國民黨團訴求陳內閣必須就勞保黑洞、能源政策、低薪、長期照護4大問題提出書面報告。

行政院「針對推動長期照顧、薪資狀況、勞保財務及能源政策補充書面報告」今早送至立法院。陳建仁於書面報告中表示，長照2.0在中央與地方共同合作，以及民間服務機構的積極參與下，已有相當成果。

陳建仁指出，未來將持續朝「鼓勵發展社區小規模多機能照顧資源」、「強化失能預防」、「充實均衡服務資源提高近便性」等方向努力，以期建構更友善完備的長照制度與環境。

陳建仁表示，為提升國內薪資水準，政府致力優化產業環境、提升勞工素質、引導企業為勞工加薪，中長期措施有「增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質及縮減學用落差」等。

他說，提升國內薪資水準的各項措施均積極推動，也漸次展現成效。

關於勞保財務，陳建仁表示，未來仍會視勞保財務狀況持續撥補，以適度維持基金水位。

陳建仁表示，能源轉型政策以「展綠、增氣、減煤、非核」的潔淨能源發展為原則，確保供電穩定，同時兼顧降低空污及減碳。

在「非核」方面，陳建仁指出，除核四不啟封、不商轉外，核一廠及核二廠1號機已進入停機期間，核二廠2號機、核三廠1號及2號機也分別依法將於今年3月、明年7月及後年5月如期停機，朝非核家園目標邁進。（編輯：楊蘭軒）1120224

#陳建仁
#施政報告
#行政院長
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