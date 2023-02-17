藍杯葛議事陳建仁無法上台 24日再赴立院施政報告

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立法院新會期17日開議，邀請行政院長陳建仁列席施政報告並備質詢；立法院長游錫堃宣布開會後，民進黨立委站在備詢台、官員席周邊，國民黨立委則站在發言台附近，雙方人馬並未發生衝突。中央社記者王飛華攝 112年2月17日

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北17日電）立法院新會期今天開議，邀請行政院長陳建仁列席施政報告並備質詢，但在國民黨團杯葛下，陳建仁無法上台；經朝野溝通後，原定下午的議程將不會進行，立法院預計24日再邀陳建仁做施政報告。

立法院第10屆第7會期今天開議，邀請陳建仁列席施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團在上午9時前進入議場，占據發言台、備詢台、質詢台，杯葛議事，並要求陳建仁內閣就4大議題做出說明。

這些議題包括，勞保改革、錯誤的能源政策要不要檢討、解決低薪問題履行總統蔡英文的承諾，以及長照服務人員大量缺乏及缺錢，沒有未來。

另外，攸關全民普發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，行政院規劃發放新台幣6000元，國民黨團要求要發一萬元，否則不讓陳建仁上台施政報告。

立法院新會期17日開議，邀請行政院長陳建仁列席施政報告並備質詢；但國民黨立委林為洲等人占據發言台，高喊「發現金一萬元」。中央社記者王飛華攝 112年2月17日

經朝野討論後，立法院長游錫堃約在上午11時30分左右進入議場，宣布開會，處理報告事項議程，並在報告事項處理完畢後宣布休息，陳建仁及部會首長離席。

曾銘宗於議場向媒體表示，國民黨團要求4件事情，檢驗陳建仁內閣是不是溫暖內閣，包括低薪、能源政策、長照、勞保，要求行政院必須作出說明。

他說，民進黨也同意，24日陳建仁進行施政報告時，將會提出書面報告，

曾銘宗表示，國民黨團今天的陳情與抗爭，取得民進黨團善意回應。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，不可能在衝突中進行施政報告，因此與國民黨團協商，國民黨團就施政報告部分提出4個問題，要求陳建仁要有政策說明，「這沒有問題，今天算是良性溝通」。

至於特別條例草案部分，鄭運鵬說，20日將舉行朝野黨團協商，屆時會請行政院提出版本進行討論，而21日的院會，將處理疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，最快24日再邀請陳建仁進行施政報告並備質詢，希望陳建仁能順利上台。（編輯：林淑媛）1120217

立法院新會期17日開議，行政院長陳建仁（後左4）首度列席院會提出施政報告，並備質詢。圖為陳建仁由民進黨立法院黨團總召柯建銘（後左）等人陪同進入議場。中央社記者王飛華攝 112年2月17日

立法院新會期17日開議，行政院長陳建仁（中）首度列席院會提出施政報告，並備質詢。圖為陳建仁進入議場，向民進黨立委揮手致意。中央社記者王飛華攝 112年2月17日

立法院新會期17日開議，邀請行政院長陳建仁列席施政報告，但在國民黨團杯葛下，陳建仁無法上台；立法院長游錫堃（右）約在上午11時30分左右進入議場，宣布開會，處理報告事項議程，並在報告事項處理完畢後宣布休息。左為立法院祕書長林志嘉。中央社記者王飛華攝 112年2月17日