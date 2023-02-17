藍營杯葛施政報告陳建仁無法上台 立院空轉一上午

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院新會期今天開議，邀請行政院長陳建仁列席施政報告並備質詢，但在國民黨團杯葛下，截至中午前，陳建仁仍無法上台進行施政報告。

立法院第10屆第7會期今天開議，邀請陳建仁列席施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團成員約在上午9時左右進入議場後，分別占據發言台、質詢台、備詢台及官員席，杯葛陳建仁施政報告。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在議場中發言指出，今天要利用這個機會，要求陳建仁內閣就4大議題做出說明，包括勞保改革、錯誤的能源政策要不要檢討、解決低薪問題履行總統蔡英文的承諾，以及長照服務人員大量缺乏及缺錢，沒有未來。

此外，攸關全民普發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，行政院的版本是發新台幣6000元，國民黨立委林為洲等人則要求要發1萬元，否則不讓陳建仁上台施政報告。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在議場前受訪表示，雖然國民黨團杯葛議事是在預期內的事，但還是令人感到遺憾；國民黨團的訴求都可以在質詢中找到答案，希望國民黨團可以迷途知返，讓議事順利進行。

立法院會原定上午10時進行報告事項，結束後才輪到陳建仁列席施政報告並備質詢，但在國民黨團杯葛下，院會遲遲未開始。

上午11時34分左右，立法院長游錫堃進入議場宣布開會，民進黨立委站在備詢台、官員席周邊，國民黨立委則站在發言台附近，雙方人馬並未發生衝突。上午11時57分左右，報告事項處理完畢，游錫堃宣布休息，陳建仁離開議場，因此截至中午前，陳建仁仍無法順利進行施政施政報告並備質詢。（編輯：林淑媛）1120217