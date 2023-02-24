范雲提修法 選舉公報應揭露威權時期侵害人權紀錄

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（中央社記者林敬殷台北24日電）民進黨籍立委范雲今天呼籲立法院，儘速通過政治檔案條例修法，並修改公職人員選舉罷免法第47條，在選舉公報揭露威權統治時期侵害人權紀錄，讓真相帶領轉型正義工程持續前進。

228事件76週年前夕，范雲今天在立院舉行「揭露威權打手：真相才能帶領國家轉型正義工程持續前進」記者會，包括台大歷史系教授周婉窈、台灣民間真相與和解促進會理事長陳嘉銘、行政院推動轉型正義會報民間委員鄭竹梅等人都出席記者會。

范雲指出，民選公職人員由選舉產生，代表人民行使權力、從事公共事務，擔負政治與社會責任，為求在得到政治權力後不會再重蹈覆轍，要求於選舉公報揭露威權統治時期侵害人權紀錄，不是追殺、清算，針對公職參選人「只揭露紀錄，但結果交由選民決定」的作法，不僅合乎憲法、有國際前例可循，且單純「揭露」已是非常溫和且限縮的方式。

此外，范雲也提出政治檔案條例的修法，讓政治檔案的公開最大化。她說，目前，國家檔案局徵集到的政治檔案僅有7.7 萬件，而且其中有 7.2 萬件，等於是高達9成以上的檔案，都有資訊被遮蔽。

周婉窈說，現在是自由民主時代的國安局和調查局，替專制獨裁體制的加害者掩蓋真相，自由民主時代的國家機構違反特殊法，用一般法來保護專制獨裁體制下的加害者和共犯集團，代表國家單位的思維和心態還停留在黨國時代，還在維護迫害體制的加害者，還在肯定那個迫害體制，代表國家機構不知道法治為何物，還活在專制獨裁的人治觀念。

陳嘉銘表示，目前人民申請閱覽政治檔案最大問題在於，作為檔案的移轉機關情治機關以國家安全之名遮蔽政治檔案的內容，情治單位必然會遮蔽的是威權時期的政府官員、公務員、線民、檢舉人和證人的本名、化名和職稱，這些資訊就是所謂的情報來源，一旦被遮蔽，受害人無從知道，誰做的，怎麼做，還有為什麼等問題。知道真相的本身就是正義，知道真相的權利，是轉型正義最優先及最迫切的權利。

鄭竹梅表示，轉型正義法制化，是要讓交錯複雜的過去，可以撥雲見日，不是為了仇恨，而是帶來和解，要有真相，才有和解。

范雲表示，揭露是讓加害人浮出檯面的第一步。當年威權國家的殘暴，是台灣人民的集體記憶，承載這個集體記憶的台灣社會如何團結，取決於有沒有勇氣面對真相。她呼籲並期望威權統治時期的真相終將能夠見光。（編輯：林興盟）1120224