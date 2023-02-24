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陳建仁施政報告談兩岸 以總統四個堅持維持台海和平

2023/2/24 16:29（2/24 16:56 更新）
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（中央社記者范正祥台北24日電）行政院長陳建仁今天首度在立法院提出施政報告。他談到兩岸問題時指出，台海的和平穩定，是全球民主國家的高度共識，政府將以總統蔡英文所提出的「四個堅持」，致力維持台海和平穩定。

他指出，「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」，為提升自我防衛能力，政府除持續推進國防自主外，同時強化全民防衛體系。

陳建仁表示，蔡總統親自督導國安團隊，提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，規劃以志願役軍人為主的「主戰部隊」，以義務役為主的常備「守備部隊」，整合原有「民防系統」及「後備部隊與後備系統」，成為四大防禦區塊，以提升整體全民國防戰力，並自2024年起，恢復1年期的義務役。

他指出，心防是國防的基礎，為鞏固全民心防，加強防範認知作戰，政府將持續精進錯假訊息的查核與澄清機制，讓資訊更透明公開，讓全民有能力辨識資訊真偽，以避免資訊戰的威脅。

陳建仁表示，台海的和平穩定，是全球民主國家的高度共識，政府將以蔡總統所提出的「四個堅持」，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，致力維持台海和平穩定。

而國民黨立委曾銘宗質詢時表示，蔡總統說後疫情時代兩岸要進行健康有序的交流。他問陳建仁，「你怎麼推動」。

陳建仁指出，推動兩岸交流一定要根據「和平、對等、民主、對話」的方式進行，彼此互相尊重雙方已經建立好的交流方式，讓兩岸之間能夠和平穩定發展，這是努力的目標。

陳建仁說，兩岸交流不應該是政治的框架，希望繼續加強疫後健康有序的交流。（編輯：林興盟）1120224

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