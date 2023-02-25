韓媒：美台韓日晶片聯盟正式會議16日已舉行

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（中央社首爾25日綜合外電報導）南韓「聯合新聞通訊社」（Yonhap）引述南韓外交部官員表示，韓美日台晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）半導體供應鏈工作組正式會議已於16日舉行，由美國在台協會承辦。

韓聯社指出，這場視訊會議由美國主辦，美國在台協會（AIT）承辦。韓方首席代表為南韓駐台代表處人員，韓方另有外交部、產業部的司、局級官員與會，採取這樣的會議形式意在避免外界覺得台灣正與其他國家進行「政府間」協商的印象。

報導指出，南韓雖有輿論認為Chip 4工作組是針對中國的半導體同盟，但南韓政府否認有排他性質。南韓外交部官員解釋，工作組不討論出口管制問題或交換智慧財產權資訊和商業機密，也沒有民間企業與會。（編輯：陳亦偉）1120225