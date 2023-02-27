蔡壁如拋與郭台銘合作 藍籲莫讓綠營漁翁得利

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（中央社記者王承中台北27日電）2024大選，前民眾黨立委蔡壁如拋民眾黨歡迎與鴻海創辦人郭台銘合作。國民黨立委王鴻薇今天表示，2024大選淪為三腳督，絕對是民進黨得利。國民黨、民眾黨應思考這個問題，不要因為非綠陣營沒有整合成功，最後讓民進黨漁翁得利。

鴻海創辦人郭台銘日前表態，盼回國民黨爭取總統提名，但由於郭台銘在2019年初選失利後退出國民黨，對於是否要讓郭台銘回黨參選，國民黨內出現雜音。根據媒體報導指出，前民眾黨立委蔡壁如表示，如果郭台銘想與民眾黨合作，民眾黨持歡迎態度，也會禮遇。

國民黨文傳會主委洪孟楷今天在接受媒體訪問時表示，對於2024總統大選，國民黨只有一個目標，就是整合一切的在野力量，並且推出最強組合。

洪孟楷指出，現階段國民黨最重要的是打贏3月4日的南投縣立委補選，相信在補選後，黨中央會展開相關的作業辦法，但國民黨的目標非常明確，就是歡迎所有的在野力量一起團結努力，才能夠戰勝荒腔走板的執政黨。

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日前拋出國民黨可與民眾黨主席柯文哲談整合的國民黨立委王鴻薇表示，她認為2024總統大選應全力整合郭台銘、柯文哲等所有非綠陣營。以柯文哲來說，目前柯文哲的民調仍有2、3成，不可小看，如果柯文哲未來宣布參選，可以吸引到一定選民。

王鴻薇指出，希望2024大選應該是一對一的選舉，全力下架民進黨，如果淪為三腳督，最後絕對是民進黨得利。所以不管是國民黨、民眾黨、柯文哲都應該去思考這個問題，不要因為非綠陣營沒有整合成功，最後讓民進黨漁翁得利。（編輯：黃國倫）1120227