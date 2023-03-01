缺藥頻傳 國民黨立委要政府拿出具體解決方案

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（中央社記者王承中台北1日電）缺藥問題頻傳，國民黨團總召曾銘宗今天表示，缺藥是有結構性的問題，健保要大砍藥價，本土藥廠更不願生產低價藥。請政府拿出具體方案，解決缺藥問題，確保2300萬民眾基本健康權益。

近期台灣缺藥問題備受關注，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯，以及國民黨立委賴士葆、楊瓊瓔等人，今天在立法院國民黨團記者室召開缺藥記者會，邀請藥師、台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎與會。

曾銘宗表示，缺藥是有結構性的問題，健保要大砍藥價，讓缺藥危機擴大，本土藥廠更不願生產低價藥。肌肉鬆弛劑在2021年3月8日通報缺藥；複方抗生素、退燒止痛錠2022年6月6日通報缺藥；降血壓、降血脂藥品2022年8月25、26日通報缺藥。「缺藥缺這麼久，政府到底在幹嘛？」。

曾銘宗指出，國民黨團卑微要求蔡政府，目前國內缺蛋、缺水，也缺藥，民眾在問政府怎麼了？請政府拿出具體方案，解決缺藥問題，確保2300萬民眾基本健康權益。

書記長謝衣鳯表示，近期基層藥局、診所大缺阿蒙西林、乙醯胺酚、氧化鎂、布洛芬，經過醫師公會全聯會盤點後發現，台灣現在竟有131種藥缺貨，這是嚴重的國安問題。長期健保總額制度不斷壓低藥價，健保署稱要解決不合理的藥價差，是否也該解決不符成本的藥價問題。

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沈采穎指出，根據「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」第15條規定，指示藥是不該有地板價，但健保署長石崇良卻公開稱要將指示藥設定地板價，以此來解決缺藥問題。

沈采穎表示，解決缺藥問題，請依法行政，指示藥不應給付，取消日劑藥費，實支實付。防缺藥中心必須結合相關專業團體、病友團體、製藥業者，共同會商解決缺藥問題。此外，行政院永續發展委員會4位副執行長中，有一位由衛福部長擔任，不知道歷任衛福部長，是否有告訴行政院長缺藥問題，還是讓社區藥局默默承受。（編輯：翟思嘉）1120301