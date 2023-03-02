美眾院外委會挺台入ICAO等法案 府：強勁支持台灣

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（中央社記者溫貴香台北2日電）美眾院外委會通過法案挺台入ICAO、授權禁TikTok等法案，總統府今天表示，美國國會展現對台灣的強勁支持表示由衷感謝，將持續務實及穩健地深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的自由開放與和平穩定。

美國眾院外委會日前一口氣通過8部挺台抗中法案，當地時間3月1日再加3部，授權禁TikTok、成立抗中國惡意影響力基金及制裁涉入中國偵察氣球計畫人士。其中一部法案納入修正案，支持台灣參與ICAO（國際民航組織）。

總統府發言人林聿禪上午受訪表示，對於美國國會展現對台灣的強勁支持表示由衷感謝，並將持續務實及穩健地深化台美友好夥伴關係，確保印太區域的自由開放與和平穩定。（編輯：張均懋）1120302