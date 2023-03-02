美眾院外委會挺台入ICAO等法案 府：強勁支持台灣
2023/3/2 09:52（3/2 10:16 更新）
（中央社記者溫貴香台北2日電）美眾院外委會通過法案挺台入ICAO、授權禁TikTok等法案，總統府今天表示，美國國會展現對台灣的強勁支持表示由衷感謝，將持續務實及穩健地深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的自由開放與和平穩定。
美國眾院外委會日前一口氣通過8部挺台抗中法案，當地時間3月1日再加3部，授權禁TikTok、成立抗中國惡意影響力基金及制裁涉入中國偵察氣球計畫人士。其中一部法案納入修正案，支持台灣參與ICAO（國際民航組織）。
總統府發言人林聿禪上午受訪表示，對於美國國會展現對台灣的強勁支持表示由衷感謝，並將持續務實及穩健地深化台美友好夥伴關係，確保印太區域的自由開放與和平穩定。（編輯：張均懋）1120302
延伸閱讀加拿大跟進限制TikTok 各國祭禁令開鍘一覽TikTok分享個資、監控等疑慮 5面向分析為何威脅美國國安蓋拉格：中國威脅更勝蘇聯 應努力武裝台灣阻中入侵拜登政府2022年貿易報告 台美貿易倡議正式啟動
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。