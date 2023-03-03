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疫後特別預算案 陳建仁籲朝野黨團全力支持

2023/3/3 09:58
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（中央社記者王揚宇台北3日電）對於立法院將審查攸關普發現金的疫後特別預算案，行政院長陳建仁今天受訪呼籲朝野黨團能全力支持，能夠順利早一點通過，審得快、通過得快，也讓大家方便領到。

行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。立法院今天邀請陳建仁等人列席報告特別預算案編製經過並備質詢。

陳建仁會前接受媒體聯訪，對於普發現金6000元，民眾是否有機會在3月中就能領到，以及昨天和民進黨籍立委餐敘時，是否有溝通特別預算案。

陳建仁指出，依照往例與黨籍立委餐敘，感謝他們對行政院政務的支持與建議；至於特別預算案，呼籲朝野黨團能全力支持，能夠順利早一點通過，讓大家都能夠審得快、通過得快，也能夠方便領到。

對於「日本經濟新聞」日前報導，9成台灣軍官退役後到中國提供軍情換取金錢，陳建仁說，外交部跟國防部已做澄清說明，大家要相信國軍、對國軍有信心，而且國軍對台灣的防衛相當重要。

另外，台南地檢署偵辦第4屆台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件，2日偵結，針對議長邱莉莉、副議長林志展等10人分別依違反選罷法、刑法等罪嫌提起公訴。

陳建仁表示，這件事情屬於個人事件，站在政府勿枉勿縱的立場，尊重相關司法處理。（編輯：趙蔚蘭）1120303

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