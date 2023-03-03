童軍總會助土敘災區募集物資 總統：讓世界看到台灣

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總統蔡英文（前右）3日上午在總統府接見中華民國童軍總會代表團，肯定所有童軍夥伴為台灣帶來積極正向的力量，在國際事務上也展現台灣人道關懷的精神。中央社記者張皓安攝 112年3月3日

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天接見童軍總會代表團表示，近來土耳其、敘利亞發生震災，童軍總會協助物資的募集行動，讓災區能夠獲得資源物資，展現台灣人道關懷的精神。期待大家持續關心，積極參與國際事務，讓世界看到台灣，也讓世界走進台灣。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍、教育部次長林明裕等人陪同下接見中華民國童軍總會代表團。

總統致詞表示，3月5日就是童軍節，她要以中華民國童軍總會會長的身分，預祝全國童軍夥伴，童軍節快樂。今天現場有6個階段的童軍夥伴，從年紀最小的「稚齡童軍」到20歲以上的服務員，很高興見到大家，不分年紀一起加入童軍的大家庭。

總統相信透過投入童軍的運動，各位夥伴都能相互關懷、一起學習成長，有非常豐富的收穫。

她說，童軍夥伴不僅提升自我成長，也幫助社區服務的力量，為台灣帶來積極正向的力量。在國際事務上也看到童軍夥伴的努力和奉獻，近來土耳其、敘利亞發生震災，童軍總會協助物資的募集行動，讓災區能夠獲得資源物資，展現台灣人道關懷的精神。

總統特別感謝童軍夥伴的付出，也期待大家持續關心，積極參與國際事務，讓世界看到台灣，也讓世界走進台灣。

總統表示，未來還有很多事情要一起做、一起完成，相信童軍總會理事長、行政院副院長鄭文燦的帶領下，童軍總會將持續提升童軍教育的內涵，讓童軍活動與時俱進，吸引更多青少年加入童軍的行列，一起繼續努力，讓童軍運動更加蓬勃發展。（編輯：蘇龍麒）1120303