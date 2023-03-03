獲郭台銘表態支持 林明溱：增加信心、幫助很大

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南投縣第2選區立委補選將於4日投、開票，南投縣長許淑華（右2）、國民黨立委馬文君（右1）、南投縣議員宋懷琳（左1）、游顥（左2）等人3日在國民黨南投縣黨部召開記者會，籲請鄉親支持國民黨候選人林明溱（中）。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月3日

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣第2選區立委補選明天投、開票，對於鴻海創辦人郭台銘懇請鄉親支持國民黨候選人林明溱，林明溱今天說，郭台銘支持讓他增加信心，相信有很大幫助，提高鄉親對他的信任。

林明溱今天與南投縣長許淑華、國民黨立法委員馬文君、南投縣議員宋懷琳、游顥在國民黨南投縣黨部召開記者會，林明溱表示，這次立委補選彷彿打總統選戰，民進黨動員全黨力量及國家資源，是一場不公平的選舉，他擔任立委、縣長爭取許多經費、執行很多建設、提供學童免費營養午餐，卻因選舉被抹黑為沒有建設。

記者會中，林明溱多次打呵欠、眼皮看似沉重，他回應媒體詢問表示，要抵抗如此巨大壓力，尤其總統、副總統、行政院等中央大官一直來南投，加上持續受打壓，他一定要抵抗，因此有時候覺得身心較疲累，但他會越戰越勇，不會因為打壓、抹黑就失去信心。

郭台銘昨天夜間透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示他是南投女婿，懇請南投鄉親支持林明溱。對此，林明溱說，從政30年面對民進黨攻擊難以計數，都抵擋不了他想服務南投人的決心，但這次毀滅人格、無窮盡中傷實在難承受，如今有郭台銘力挺，相信一定有幫助。

許淑華表示，民進黨候選人蔡培慧從擔任不分區立委，到區域立委選舉輸給馬文君，再去當行政院中部聯合服務中心執行長，直到這次立委補選，一路受民進黨用盡資源培養成為「小英女孩」，蔡培慧需要回報，因此一定會是「黨意代表」，將無法為南投鄉親發聲。

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馬文君說，民進黨在立法院最不缺立法委員，民進黨立委人數過半，可主導所有預算案、政策、法案等，其他在野黨、人民對民進黨「一點辦法都沒有」，若是林明溱進入立法院，雖然國民黨仍無絕對影響力，但將會讓民進黨知道「人民是反對的、是有意見的」。

游顥說，林明溱曾想為南投鄉親爭取買疫苗，反觀蔡培慧擋疫苗，這是一場良心的對決，籲請鄉親明天一定要去投票支持林明溱；宋懷琳表示，她與游顥曾欲爭取黨提名參加這席補選，現在團結支持林明溱，就是希望林明溱擔任立委為南投爭取更多建設。（編輯：郭諭儒）1120303