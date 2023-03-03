質詢財長涉性別歧視挨批 曾銘宗：無意為難不要抹黑

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（中央社記者劉冠廷、范正祥台北3日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在總質詢時，質疑財政部長莊翠雲是因為「身為女性」當上部長。民進黨立委范雲與時代力量立委王婉諭晚間發文批評，指曾銘宗竟用性別歧視方式質詢閣員，是傷害所有在職場努力打拚的女性，簡直是為全國人民做了最糟示範。

曾銘宗對此回應說，他沒有要為難莊翠雲的意思，是要凸顯民進黨組閣用人不講專業。請質疑的立委看完整段質詢，不要用特定立場扭曲立院同事的質詢，他在質詢時也有道歉，莊翠雲回應接受指教，請不要抹黑。

國民黨立委曾銘宗今天在立法院會質詢時，先肯定新任財政部長莊翠雲在國有財產業務的專業，但也說自己內心有很多掙扎，士大夫無私交，質詢是為了要凸顯「蔡政府、陳內閣用人不講專業」，假設讓莊翠雲不舒服，願意表達抱歉之意。

曾銘宗說，財政部長何等重要，去問立院財政委員會立委「莊翠雲會不會當部長」，沒有一個人認為會當部長；去問財政部人員，99%的人不認為莊翠雲會升部長。他認為，行政院是為了多一位女性部長。

立委王婉諭晚間在臉書發文批評，如果行政官員專業性不足，立委大可直接針對施政表現、回應內容來評論；曾銘宗直接用「女性」的性別身分當作理由，認定莊翠雲部長不適格，完全就是不當聯結。

王婉諭指出，性別從來都不該是女性升遷、挑戰大位的阻礙，到了2023年，女性還必須在公開場合，接受這種惡意質疑；這也是時代力量，為何要長期主張應該增加女性閣員比例的原因。

立委范雲發文說，莊翠雲從財政部國有財產體系基層做起，從組長、主秘、南區辦事處及北區辦事處長、副局長、財政部參事，到國產署署長、財政部次長，穩扎穩打36年，才終於升任部長。

范雲指出，曾銘宗明明可以就事論事探討新任部長的專業性，卻要扯到性別，「父權自助餐」吃得不亦樂乎；今天傷害的，不只是一位女性閣員，而是傷害所有在職場上努力打拚的女性。

曾銘宗晚間接受中央社記者採訪時表示，沒有要為難莊翠雲的意思，是要凸顯民進黨組閣用人不講專業，因為財政部的業務，一半是稅務政策、行政，另一半國庫跟公股管理，以及國產及關務；莊翠雲出身是非財政部主流業務的國有財產，他憂心對財政部其他業務不夠熟悉。

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曾銘宗強調，他沒有性別歧視，在質詢時有道歉，莊翠雲則回應接受指教；請質疑的立委看完整段質詢，不要用特定立場扭曲立院同事的質詢。

曾銘宗指出，他質詢時就有道歉，當事人也虛心接受指教，這兩個特定立場的立委跳出來，不是很奇怪嗎；況且新內閣就曾對外說要增加女性閣員比例，但他並沒有要特別強調這部分，他的質詢也沒有任何歧視女性的言論，所以請不要抹黑。（編輯：林克倫）1120303