國民黨將討論2024提名作業 趙少康：應維持初選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨中常會今天將討論2024提名辦法，表態爭取總統提名的中廣董事長趙少康說，提名還是要有制度，不要每次都因人而異，應考慮維持初選制度，候選人也可先協調；徵召有好有壞，也不是不能用，但總要訂出規則。

國民黨備戰2024總統、立委選舉，黨主席朱立倫已表示，在今天下午召開的中常會中，就會開始討論相關提名作業。

趙少康今天在受訪時則表示，提名還是要有一定的制度，不要每次好像都因人而異、因人設事、變來變去，這樣不好，像美國就很簡單，就是初選，民進黨也已公布相關提名辦法，也很清楚，所以國民黨要考慮的就是，初選是應該維持的，若候選人要先協調，這也是可以，但各候選人都堅持要選，那最後只能透過初選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

趙少康說，徵召有好有壞，像徵召王鴻薇參選台北立委補選就很好，但徵召林明溱參選南投立委補選就失敗了，所以有一個可長可久、公平合理的制度，還是最好、最重要的，能夠協調是最好的，協調不成只有初選。

但趙少康也說，徵召不是不能用，除非沒人表態參選，或是表態參選者都不適合，那就只好徵召最適合但未表態者。但總要講清楚、規定清楚、訂出辦法，大家就可以知道，如何按照遊戲規則去競爭。（編輯：蘇龍麒）1120308