民進黨2024提名策略小組 潘孟安任召集人

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨中執會今天通過2024大選提名策略小組，前屏東縣長潘孟安擔任召集人，成員包括行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、民進黨立院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁、民進黨秘書長許立明等黨內高層。

民進黨13日至17日將進行總統初選領表登記；20日至24日進行立委初選領表登記。今天召開中執會，通過「2024大選提名策略小組」。

民進黨發言人張志豪會後轉述，提名策略小組由潘孟安擔任召集人，成員包括柯建銘、鄭文燦、陳其邁、林佳龍、許立明、立委羅致政、蔡易餘、中常委陳茂松、前立委段宜康、新社會智庫副總幹事劉維鈞、立委吳秉叡、中執委林益邦、立委王定宇。

民進黨中執會並通過總統及立委候選人登記相關費用，比照上屆分別酌收新台幣400萬元及30萬元，不予退還，但經中執會協調撤回登記或退選者，則退還2/3。

民調費用方面，總統候選人比照上屆酌收新台幣100萬元，立委候選人酌收新台幣35萬元，不予退還，但登記後為同額競選者則全額退還；若協調過程未執行協調民調，撤回登記或退選者及經協調後形成同額競選者，退還2/3；若協調過程執行協調民調，撤回登記或退選者及經協調後形成同額競選者，退還1/3。

保證金部分，總統候選人比照上屆不收取保證金，立委候選人酌收新台幣10萬元，除違紀競選候選人應予沒收，其餘一律於選委會公告候選人名單後退還。

另外，今天也傳出民進黨主席賴清德明天起陸續邀請各派系立委餐敘，首批邀請英系。

英系立委羅致政在民進黨中執會後受訪指出，不知道新聞從何而來，以黨主席的高度，與派系幹部對話交流很自然，沒必要強調。

民進黨湧言會立委王定宇在中執會前受訪表示，賴清德最近有安排要跟不同派系的人餐敘，他這邊有排，但忘記哪一天。

王定宇認為，多溝通、有共同想法、調整共同的腳步，面對艱難的2024，民進黨有責任讓民眾有信心，要打贏選戰，黨內溝通協調是好事。（編輯：謝佳珍）1120308