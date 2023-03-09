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陳建仁：規劃恢復兩岸空運客運航點 盡量納入陸方需求

2023/3/9 12:15（3/9 12:23 更新）
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圖為兩岸直航點上海浦東機場。（中新社）
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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長陳建仁今天說，近月來，台灣已經陸續放寬對岸入境限制，而在疫情趨緩下，針對恢復兩岸空運客運航點的規劃，請陸委會盡量將陸方日前所提出的建議納入，展現最大善意。

目前兩岸直飛航點只有上海、北京、成都、廈門等4個航點，中國大陸日前促請台灣優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，但尚未有共識。

行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁今天在院會時指出，總統蔡英文去年國慶談話時就說，兩岸邊境解封後，逐步恢復兩岸健康永續交流，而近月來台灣陸續放寬對岸人員入境限制，及恢復小三通正常運作，加以疫情趨緩下，請各機關評估恢復兩岸各層面交流及規劃。

陳建仁說，兩岸空運航點恢復除考量疫情，還涉及諸多層面，因此恢復兩岸空運客運航點的規劃，請陸委會綜合各方面考量，並盡量納入陸方日前所提出的恢復航點建議，展現最大善意。

他說，疫後兩岸交流恢復，需要雙方相互展現善意，逐步增加良性互動，主要考量是回歸民眾需求，提供台商、台生往返兩岸便利，減少舟車勞頓之苦，節省旅運及營商的成本，並照顧社會交流所需。

陳建仁要求，請相關機關務必做好各項執行安排，讓各項規劃盡快順利實施，並請陸委會盡快會同交通部、衛福部對外宣布相關規劃。

羅秉成補充指出，這個恢復兩岸空運航點的善意回應，希望能夠加速、協助兩岸相關交流，相關細節陸委會將於下午4時舉行記者會對外說明。（編輯：翟思嘉）1120309

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