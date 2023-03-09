公督盟將舉辦論壇 與國際交流國會監督經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

公民監督國會聯盟9日上午舉行記者會，除了公布將舉辦國際論壇的訊息，也呼籲立法院盡速成立國際事務處，讓更多公民團體能與來自世界各國的國會議員交流，更加認識台灣的民主。中央社記者謝佳璋攝 112年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北9日電）長期關注國會監督的公民監督國會聯盟今天宣布，將在3月14日舉辦國際論壇，邀請來自全球各國的議會監督組織與專家學者，共同交流議會開放與監督的挑戰和趨勢。

公民監督國會聯盟昨天拜會立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌，並遞交「2023國會開放與監督論壇」邀請函，公督盟上午舉行記者會，除了公布舉辦國際論壇的訊息，也呼籲立法院儘速成立國際事務處，讓更多公民團體能與來自世界各國的國會議員交流，更加認識台灣的民主。

公督盟常務理事蕭督圜表示，自從2018年美中貿易戰到俄烏戰爭，國際政治的結構慢慢轉型為民主社會和專制威權社會之間的對抗。台灣這2、3年時間，受到國際越來越多關注，像是美國蓋洛普最新的調查發現，美國民眾對台灣的認知和好感來到歷史的高峰，對於中國的反感也相對來到高峰，反映出台灣因為民主深化讓世界看到，現在是台灣跟國際交流互動的最好契機。

蕭督圜說，這幾年，來自歐洲、拉丁美洲的國會監督團體跟公督盟交流，彼此都希望能藉由公民監督力量來促成國會改革和發展，這也是此次舉辦國際論壇最重要的背景因素。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「2023國會開放與監督論壇」由公督盟與美國國際民主協會、西敏寺民主基金會共同舉辦，邀請英國、印尼、科索沃、阿根廷、斯里蘭卡、巴基斯坦等議會監督組織和專家學者與會。

公督盟說，斯里蘭卡與巴基斯坦因簽證問題，無法到台灣與會，改為線上與會，顯見國際許多需要幫助的友人們，因為這些國家被我國列為高風險而無法取得簽證，希望未來立法院成立國際處之後可以給予更多的協助。（編輯：張均懋）1120309