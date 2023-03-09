喊話爭取總統者 連勝文：私心自用將成歷史罪人

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨備戰2024總統大選，副主席連勝文今天說，黨內想爭取總統提名的人不少，但要記得，現在所做的決定不只是影響到個人，而是影響到台灣在2024年後局勢，以及所有民眾的安危；若私心自用，恐成歷史罪人。

外界關注國民黨2024總統人選，目前已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中表態爭取黨內提名，鴻海創辦人郭台銘則有意重回國民黨爭取總統提名；此外，新北市長侯友宜亦是不少支持者期待人選。

連勝文今天接受廣播節目專訪時說，不論是侯友宜、郭台銘或黨內其他想要參選的人，人生走到現在的境界，該有的都有了，該做的也都做了；下一步要面對的，就是如何帶領台灣逆轉命運、保家衛國，這是重大責任，都會被歷史記錄下。

連勝文說，若私心自用讓民進黨勝選，導致如同美國人所預測兩岸2025年爆發戰爭，將成歷史罪人；他相信想參選總統的人，都不是在求自己的光榮，而是思考台灣未來，他不相信這些人沒有智慧，在關鍵時刻做出關鍵決定。

被問到黨主席朱立倫對2024的態度時，連勝文表示，朱立倫有關黨內總統提名，只講過6個字，就是「開大門、走大路；這6字講出來就已經告訴大家，國民黨不會重蹈2020年的一些謬誤，他也相信朱立倫有這樣的決心。

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由於朱立倫主張要團結所有非綠力量，後續該如何與民眾黨主席柯文哲整合，連勝文則說，他過去因為與柯文哲競選過台北市長，被修理得很慘，所以他絕對是黨內對柯文哲最有意見的人；但為了台灣與下一代，他還是願意與柯文哲談或合作。

連勝文認為，相信柯文哲對台灣這塊土地，是有愛與熱忱，他不相信柯文哲會盲目到，寧願讓自己成為台灣走向毀滅或戰爭的負面因素；但柯文哲有自己的選舉考量，以及要顧及民眾黨生計，他相信柯文哲對台灣的未來有想法，因為柯文哲是有智慧的人。（編輯：蘇志宗）1120309